NEW YORK (AP) – ViacomCBS change le nom de son service de streaming CBS All Access en Paramount Plus, qui fera ses débuts au début de l’année prochaine avec une nouvelle programmation originale.

La société travaille sur son service de streaming étendu depuis février, lorsque le PDG Bob Bakish a déclaré qu’elle prévoyait d’ajouter « un contenu substantiel » à CBS All Access en prenant du matériel sur certaines de leurs plateformes médiatiques.

Le nouveau service comprendra des émissions de BET, Comedy Central, MTV, Nickelodeon, d’autres marques de Paramount Pictures et ViacomCBS, en plus de tout ce qui est déjà proposé par CBS All Access.

CBS et Viacom ont uni leurs forces en août, affirmant qu’ils pourraient mieux rivaliser ensemble sur le marché du streaming de plus en plus concurrentiel.

CBS a été l’une des premières entreprises de médias à lancer son propre service de streaming. Son service à 6 $ par mois, CBS All Access, comprend une programmation originale comme la nouvelle série «Star Trek» et un remake de «The Twilight Zone» («The Twilight Zone»). Il propose également d’anciens programmes et d’autres actuellement diffusés à la télévision.

Paramount Plus entre dans un domaine de plus en plus encombré. Disney a lancé son service à 7 $ par mois, Disney Plus, l’année dernière. Cette année, NBCUniversal de Comcast a lancé Peacock, qui a une option gratuite avec des publicités; et WarnerMedia d’AT & T a lancé le service HBO Max, pour 15 $ par mois. De nombreuses entreprises de médias traditionnels cherchent à éloigner les clients de Netflix et d’Amazon alors que de plus en plus de personnes abandonnent les abonnements au câble.

Les nouvelles émissions originales de Paramount Plus comprendront « The Offer », une série sur la réalisation de « The Godfather », un nouveau MTV « Behind the Music », un drame d’espionnage intitulé « Lioness », un reprise de la comédie dramatique BET « The Game » et d’une série sur les crimes de la vie réelle intitulée « The Real Criminal Minds ».