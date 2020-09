Netflix est imparable -et pas seulement parce qu’ils ont mis de nouvelles saisons de Keeping Up with the Kardashians ou ont téléchargé toutes les éditions de Real Housewives-, et chaque mois il nous montre en lançant de nouvelles séries, documentaires et films Cela égaye nos nuits solitaires et nos week-ends les plus paresseux. Maintenant, il vient d’annoncer que le tournage de la deuxième saison de Valeria, L’adaptation télévisée de la célèbre saga littéraire d’Elísabet Benavent.

Nouvelle intrigue, nouveaux looks et nouvelles aventures

Si vous connaissiez déjà Valeria avant que Netflix ne lui mette un visage, vous saurez que la saga se compose de quatre livres. La plateforme numérique n’a pas hésité à débuter la deuxième saison avec le même casting que la précédente: Diana Gómez, Silma López, Paula Malia, Teresa Riott, Maxi Iglesias et Ibrahim Al Shami donneront vie aux personnages principaux. Mais cette fois, Valeria doit faire face à une décision qui pourrait marquer son avenir en tant qu’écrivain: se cacher derrière un pseudonyme et enfin vivre de son métier ou renoncer à la publication de son roman et continuer à presser le monde inépuisable des contrats inutiles.

Tout cela alors que sa vie amoureuse continue de faiblir (ce que nous aimons le drame). Heureusement pour elle, elle continue de bénéficier du soutien de ses trois piliers fondamentaux: ses amies Lola, Carmen et Nerea, qui traverseront également des moments cruciaux de leur vie.

Photos | Netflix