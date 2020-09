Les accessoires sont les pièces clés pour créer des looks qui se démarquent de la foule. Les accessoires ont la capacité d’apporter de l’originalité à un tenue apparemment simple et les chapeaux ont gagné beaucoup de points au cours des dernières saisons. Les amoureux des dernières tendances ont débattu entre casquettes et « chapeaux de seau » pour se couvrir la tête tout au long de ce 2020 et maintenant un nouveau joueur apparaît sur le plateau: les bérets.

Le street style de la Fashion Week de Copenhague a été la principale source d’inspiration pour découvrir cette tendance qui a de nombreux chiffres à réussir pendant les mois automne-hiver 2020/2021. Les bérets sont frais, confortables, chauds et un classique du style français. De plus, ils ont fière allure à la fois avec les cheveux longs au vent et les cheveux rassemblés dans un chignon bas décontracté ou une tresse défaite.

En bref, la rue et les collections des principales entreprises de mode à bas prix le montrent clairement: ajouter un béret à votre garde-robe cet automne est une valeur sûre. De plus, les prix ne sont généralement pas très élevés et vous pouvez trouver modèles très mignons pour moins de 20 euros. Oui, seulement A vous de décider si vous préférez un modèle minimaliste en couleur unie ou un design très original avec des appliques de perles ou de paillettes.

Béret en laine Stradivarius. 7,99 euros.

Béret en laine H&M. 17,99 euros.

Béret en laine de mangue. 15,99 euros.

Béret en laine de Mango Outlet. 15,95 euros, 6,99 euros.

Béret femme Abbacino en laine grise à boules de perles chez El Corte Inglés. 29,95 euros.

Béret femme Abbacino en laine gris avec boules de perles

Béret à sequins Uterqüe. 59 euros, 19,95 euros.

Photo de couverture | Imaxtree

Photos | Uterqüe, Mango, Mango Outlet, H&M, Stradivarius