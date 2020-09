Seulement 7 jours après le début de « Allons-y les Chiliens », un programme spécial préparé par la télévision chilienne et les médias unis pour célébrer la solidarité lors de nos fêtes nationales, Des artistes internationaux ont voulu se joindre à cette célébration de la solidarité.

Il y aura 13 heures de programmation spéciale et dès que l’appel a été fait, ces artistes n’ont pas hésité à se dire présents. Tout au long de cette semaine, ils ont préparé leurs présentations et pendant le programme, nous pourrons discuter avec eux via des plateformes virtuelles, de la façon dont l’urgence sanitaire a affecté leurs pays. De Miami, Diego Torres; de Madrid, Pablo Alborán, et du Mexique, Yuri, livreront leur message pendant les deux jours du programme.

Il le directeur musical de l’événement, Carlos Figueroa, a apprécié que ces artistes aient assisté à l’appel et c’est toujours un privilège de travailler avec eux lors d’un événement social. «Les artistes internationaux sont très importants dans ce type de campagne. Ils ont voulu adhérer parce qu’ils comprennent qu’il s’agit d’un hommage aux travailleurs essentiels et aux personnes âgées. Ils ont réorganisé leurs agendas et nous apprécions cet effort car ils motiveront sans aucun doute les Chiliens dans ce programme spécial ».

«Vamos Chilenos» est une campagne qui vise à élever l’esprit et venir en aide à 50 000 personnes de plus de 80 ans qui sont seules dans la première étape. La Pontificia Universidad Católica de Chile, à travers sa fondation Conecta Mayor, créera le Centre Virtuel d’Aide et de Communication appelé «Conecta Mayor», destiné à communiquer et accompagner les personnes âgées.

Grâce aux ressources collectées par la campagne et avec le soutien des municipalités de tout le Chili, Un dispositif basé sur la technologie cellulaire sera livré, qui est convivial pour les personnes âgées et qui leur permettra de se connecter avec les municipalités, les centres de santé familiale, les médecins spécialistes, les psychologues, les travailleurs sociaux et les proches.

Cette campagne vise également à lever des fonds pour livrera un kit de fournitures et de nourriture spécialement sélectionnés pour les personnes âgées, sous la direction de la Société de gériatrie et de gérontologie du Chili et de la section Nutrition de la Pontificia Universidad Católica de Chile.