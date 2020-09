Il a battu Virgil van Dijk, Trent Alexander-Arnold, Sadio Mané et Jordan Henderson

La PFA (syndicat des joueurs en Angleterre) a choisi le Belge Kevin de Bruyne comme meilleur joueur de la saison.

Le prix, dans lequel les joueurs eux-mêmes votent, a couronné le footballeur de Manchester City ci-dessus Virgil van Dijk, Trent Alexander-Arnold, Sadio Mané et Jordan Henderson, de Liverpool, et son coéquipier Raheem Sterling.

Joueur de l’année 2020 des joueurs PFA: Kevin De Bruyne, Manchester City!

@debruynekev @mancity #mancity #POTY #PFAawards pic.twitter.com/HvrK5KUmor – Association des footballeurs professionnels (@PFA) 8 septembre 2020

«Que vos coéquipiers et vos rivaux votent pour vous sur le terrain est incroyable. C’est peut-être étrange que je sois le premier à le gagner à City, compte tenu le grand nombre de bons joueurs qui ont déjà été iciDit De Bruyne.

Le Belge, qui est ces jours-ci avec sa sélection, a contribué 20 passes et 13 buts à City, bien qu’il ait fini deuxième du tableau derrière Liverpool.

Dans la catégorie féminine, le prix est allé à Beth England, une joueuse de Chelsea, avec laquelle il a conquis la Premier League et la Coupe de la Ligue.

De plus, Alexander-Arnold a remporté le trophée PFA Young Player of the Year. Dans cette catégorie les footballeurs ont été imposés Marcus Rashford et Mason Greenwood de Manchester United, Tammy Abraham et Mason Mount de Chelsea et Bukayo Saka d’Arsenal.

