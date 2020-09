Pendant la pandémie de Covid-19, vous avez peut-être entendu dire que le nouveau coronavirus est similaire à la grippe ou au rhume. Pour cela, il est important de connaître les mythes auxquels il ne faut pas croire, selon les experts de la Mayo Clinic.

Tous les deux sont des maladies contagieuses des voies respiratoires qui proviennent de virus et partagent certains symptômes. Cependant, en les comparant plus en détail, on voit qu’ils affectent différemment. La grippe existe depuis longtemps et, par conséquent, les médecins savent mieux comment la traiter et la prévenir, tout en apprenant à connaître Covid-19.

Comment se ressemblent-ils?

Les virus qui causent Covid-19 et la grippe se propagent de la même manière. Se se propage entre les personnes en contact étroit, à moins de deux mètres ou six pieds, par des gouttelettes respiratoires ou des aérosols expulsés en parlant, en éternuant ou en toussant et ils atterrissent dans la bouche ou le nez de quelqu’un d’autre. Les deux virus se propagent également lorsque quelqu’un touche la bouche, les muqueuses ou les yeux après avoir été en contact avec une surface où l’une de ces particules a atterri.

Covid-19 et gmûres partagent de nombreux signes et symptômes, y compris fièvre, toux, essoufflement ou essoufflement, fatigue, mal de gorge, écoulement nasal ou nez bouché, douleurs musculaires, maux de tête, nausées ou vomissements (bien que ceux-ci soient plus fréquents chez les enfants que chez les adultes).

Les signes et symptômes des deux maladies vont de légers à graves.. Parce que Covid-19 et la grippe présentent des symptômes similaires, il peut être difficile de diagnostiquer de quelle affection il s’agit, en se basant uniquement sur les symptômes, et donc des tests doivent être effectués pour vérifier que c’est l’un ou l’autre. En outre, une personne peut avoir les deux maladies en même temps.

Le Covid-19 et la grippe peuvent entraîner de graves complications, telles qu’une pneumonie, un syndrome de détresse respiratoire aiguë, une insuffisance organique, une crise cardiaque, une inflammation du cœur ou du cerveau, un accident vasculaire cérébral et finalement la mort.

De nombreuses personnes atteintes de la grippe ou de symptômes bénins de Covid-19 peuvent récupérer à la maison, avec du repos et des liquides, mais d’autres tombent gravement malades et doivent être hospitalisées pour traitement.

Quelle est la différence?

Covid-19 et la grippe présentent plusieurs différences, car tous deux sont le produit de deux virus différents. L’origine de Covid-19 est un nouveau type de coronavirus appelé SARS-CoV-2, qui contrairement à la grippe qui est le produit des virus grippaux A et B.

Les symptômes des deux virus apparaissent à des moments différents et ils diffèrent sur quelques points. Dans Covid-19, le sens du goût ou de l’odorat peut être perdu et les symptômes apparaissent généralement entre deux et 14 jours après l’exposition au virus; dans la grippe, en revanche, les symptômes apparaissent généralement entre un et quatre jours après l’exposition au virus. En outre, Covid-19 semble être plus contagieux et se propager plus rapidement que la grippe, et la possibilité de tomber gravement malade, comme des lésions pulmonaires, est également plus fréquente avec ce virus qu’avec la grippe. Également Le taux de mortalité semble également plus élevé avec la grippe qu’avec la grippe.

À son tour, Covid-19 entraîne des complications autres que la grippe, telles que des caillots sanguins et un syndrome inflammatoire multi-système chez les enfants. Une autre différence est que la grippe peut être traitée avec des médicaments antiviraux, alors qu’aucun médicament antiviral n’est encore approuvé pour le traitement du nouveau coronavirus. Les chercheurs évaluent de nombreux médicaments et traitements contre lui, tout en notant comment certains médicaments réduisent sa gravité.

Les gens peuvent être vaccinés contre la grippe chaque année pour réduire le risque de contracter la grippe, et s’ils l’attrapent, le vaccin antigrippal réduit également la gravité de la maladie et le risque de complications graves. Chaque année, lLe vaccin protège contre trois ou quatre virus grippaux, qui devraient être les plus fréquents pendant la saison grippale.

Le vaccin est administré par injection ou spray nasal. La vaccination antigrippale ne protège pas contre Covid-19 Et des études montrent que se faire vacciner contre la grippe ne rend pas une personne plus susceptible de contracter le nouveau coronavirus ou d’autres infections respiratoires.

Comment éviter d’en avoir?

Évitez d’assister à de grands événements et à des réunions de masse.

Évitez tout contact rapproché (moins de 2 mètres) avec toutes les personnes qui ne vivent pas dans la même maison, surtout lorsque le risque de tomber gravement malade est élevé.

Lavez-vous fréquemment les mains avec de l’eau et du savon pendant au moins 20 secondes, ou utilisez un désinfectant pour les mains contenant au moins 60% d’alcool.

Porter correctement les masques pour sortir dans les espaces publics, comme le supermarché, où il est difficile d’éviter tout contact étroit avec d’autres personnes.

Couvrez la bouche et le nez avec votre coude ou un mouchoir en papier pour tousser ou éternuer.

Évitez de toucher les yeux, le nez et la bouche.

Nettoyer et désinfecter quotidiennement les surfaces fortement touchéescomme les poignées de porte, les interrupteurs d’éclairage, les appareils électroniques et les surfaces.