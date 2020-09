Depuis sa participation à «L’île des tentations», Fani Carbajo est devenu l’un des visages les plus répandus à la télévision. La jeune femme collabore à divers programmes, et ses apparitions sont fréquentes dans des émissions comme «Save me». De plus, la jeune femme a une grande influence sur les réseaux sociaux, où elle compte une large communauté de followers.

Le fait d’avoir autant de followers a eu un impact sur les marques qui s’y intéressent, et dans la promotion de ses produits, magasins et même soins de beauté. Et récemment, Fani Carbajo a accepté ce dernier.

Le concurrent de «L’île des tentations» avait un complexe et a réussi à le résoudre. De plus, en étant un visage connu, il a réalisé une promotion afin que les adeptes qui souhaitent également avoir cette retouche soient moins chers.

Fani Carbajo voulait depuis longtemps retoucher une partie de son visage. C’est pourquoi ce mardi 15 septembre, a osé, approchant une clinique esthétique bien connue à Madrid pour se mettre plus de lèvres.

C’est une retouche très courante dans le monde des réseaux sociaux. De plus en plus d’influenceurs, de youtubeurs ou de visages de la télévision qui acceptent de passer par un centre esthétique pour hydrater leurs lèvres avec de l’acide hyaluronique.

La collaboratrice a voulu partager avec ses followers comment se sont déroulées ces retouches, en s’assurant que son moral a remonté depuis qu’elle avait à peine les lèvres. En outre, il a publié des histoires dans lesquelles ses disciples ont pu voir comment il était temps de passer entre les mains du médecin.

Les retouches ont été assez subtiles, à la fois sur la lèvre inférieure et supérieure pour qu’elles soient équilibrées. Et même si le gonflement n’a pas encore diminué, vous ne pourriez pas être plus heureux du résultat de votre nouvelle retouche, quelque chose que vous vouliez faire depuis longtemps.

