À 32 ans, l’ouragan Gilberto est toujours considéré comme l’un des plus dévastateurs, meurtriers et des plus longs de l’histoire.

Ce jeudi marque le 32e anniversaire de la formation de la Ouragan Gilberto, considéré comme l’un des cyclones tropicaux les plus dévastateurs et meurtriers enregistrés Océan Atlantique et Golfe du Mexique.

L’affectation causée par ce système climatique a fait qu’au Mexique il était connu sous le nom de Ouragan du 20e siècle, À Cuba, il s’appelait L’ouragan tueur.

Il est resté l’ouragan le plus intense jamais observé dans le bassin atlantique, jusqu’à ce que le Ouragan Wilma l’a dépassé en 2005.

Il est également considéré comme l’un des cyclones tropicaux les plus longs de l’histoire, après avoir atteint une superficie de 1 250 kilomètres à un moment donné.

Jusqu’à présent, selon les spécialistes, Gilberto continue d’être l’ouragan le plus intense à avoir touché terre au Mexique.

Actualités Playa del Carmen

Il est « né » le 8 septembre 1988 en tant que 12e dépression tropicale de la saison, près des îles du Vent. Alors qu’elle continuait son déplacement au-dessus des Caraïbes, la dépression s’est intensifiée en une tempête tropicale le 9 septembre et a reçu son nom.

Gilberto est entré sur le territoire mexicain à deux reprises.

Ce schéma d’intensification s’est poursuivi jusqu’à la transformation du système en un ouragan intense (supérieur à la catégorie 3 sur l’échelle de Saffir-Simpson) le 10 septembre, coïncidant avec le pic d’activité climatologique des saisons cycloniques de l’océan Atlantique.

Gilberto est entré dans Quintana Roo le 14 septembre, à Cozumel, en tant qu’ouragan de catégorie 5, avec des vents soutenus de 287 kilomètres par heure, des rafales de 340 kilomètres par heure, étant l’ouragan le plus intense à toucher terre au Mexique.

Il a établi son contact officiel avec la péninsule du Yucatan au nord de Playa del Carmen.

Il a jeté des bateaux sur la plage de Cancun et en a coulé 83 lors de son passage dans la péninsule.

À Cancun, Gilberto a produit des vagues de sept mètres de haut, occupant 60% des plages. L’onde de tempête a pénétré jusqu’à 5 kilomètres à l’intérieur des terres.

Les bateaux de pêche que Gilberto a jetés sur les plages de Cancun étaient célèbres et même une source d’attraction.

Cela a fait que plus de cinq mille touristes américains ont été évacués et que les restes de la défoliation provoqués dans la jungle ont provoqué les plus grands incendies à Quintana Roo au printemps 1989.

Au taux de change actuel, les dommages causés par Gilberto à Quintana Roo s’élèveraient à 10 mille 500 millions de pesos, puisqu’en 1988 ils étaient estimés à 500 millions de dollars.

Cela peut vous intéresser: le commandant de la sécurité publique de Playa del Carmen décède

Au taux de change actuel, les dommages pour Gilberto s’élèveraient à environ 10,5 milliards de pesos.

Dans la péninsule du Yucatan, plus de 35 000 personnes se sont retrouvées sans abri et 83 navires ont coulé.

Sur la scène internationale, Gilberto a causé un total de 318 décès, dont 202 au Mexique, 45 en Jamaïque, 30 en Haïti, 12 au Guatemala, 5 au Venezuela et en République dominicaine, 3 aux États-Unis et 2 au Costa Rica et Nicaragua.

Il n’y a pas de chiffre exact pour le total des dommages causés par Gilberto, mais on estime que le total pour tous les territoires touchés serait de cinq milliards de dollars.

En savoir plus sur Quintana Roo

!function(f,b,e,v,n,t,s)

{if(f.fbq)return;n=f.fbq=function(){n.callMethod?

n.callMethod.apply(n,arguments):n.queue.push(arguments)};

if(!f._fbq)f._fbq=n;n.push=n;n.loaded=!0;n.version=’2.0′;

n.queue=[];t=b.createElement(e);t.async=!0;

t.src=v;s=b.getElementsByTagName(e)[0];

s.parentNode.insertBefore(t,s)}(window, document,’script’,

‘https://connect.facebook.net/en_US/fbevents.js’);

fbq(‘init’, ‘1772404919747314’);

fbq(‘track’, ‘PageView’);

fbq(‘track’, ‘ViewContent’);

L’article 20 Gilberto, The Killer Hurricane, fête ses 32 ans est apparu en premier sur Agence SEO.