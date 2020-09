Bélier (21 mars-20 avril)

Travail et affaires: les défis vont augmenter. Une possibilité se présentera pour obtenir une augmentation des revenus. Amour: Dans un groupe de gens amusants, l’enthousiasme pour un rendez-vous chaleureux est né.

TAUREAU (21 avril-20 mai)

Travail et affaires: les problèmes économiques se dissipent. De nouvelles commandes apparaissent et de l’argent supplémentaire arrive. Amour: votre partenaire vous reprochera une certaine obstination. Soyez sincère et acceptez-le; Tout s’améliore.

GEMINI (21 mai-21 juin)

Travail et affaires: les intrigues et les soupçons circulent. Il vaudra mieux être vigilant et bien vérifier les papiers que vous signez. Amour: l’affection s’exprime et favorise les échanges érotiques. La relation grandit.

CANCER (22 juin-22 juillet)

Travail et entreprise: de nouveaux contacts permettent des accords pratiques. Écoutez les personnes expérimentées. L’amour: les personnes proches de vous vous montreront un intérêt soudain et c’est ce que vous voulez le plus.

LEO (23 juillet-22 août)

Travail et affaires: l’audace des autres créera des problèmes pour vous. Il est temps de proposer des changements profonds. Amour: vérifiez une certaine distance dans le couple; Il est pratique d’avoir un dialogue et d’avoir de petits gestes.

VIERGE (23 août-22 septembre)

Travail et affaires: votre imagination déborde d’idées. Il sera favorable à ceux qui travaillent seuls. Amour: Vous ressentirez la douce attraction lorsque vous serez présenté à quelqu’un d’intéressant.

LIBRA (23 septembre-22 octobre)

Travail et affaires: les engagements et la famille interfèrent avec vos activités. Vous devez vous concentrer. Amour: Votre fort besoin de romances vous fera vous associer à des personnes extraverties.

ESCORPIO (23 octobre-21 novembre)

Travail et affaires: résoudre avec succès des opérations importantes, en particulier dans l’immobilier. L’amour: il sera perméable aux influences extérieures. Faites attention car il y aura des tentations.

SAGITTAIRE (22 novembre-21 décembre)

Travail et affaires: votre prestige grandit. Les personnes influentes vous recherchent pour votre comportement. L’amour: le couple retrouvera de la joie avec des changements heureux et cela renforcera l’union.

CAPRICORNE (22 décembre-20 janvier)

Travail et affaires: des résultats positifs dans tout ce qui est des contacts. Sa carrière est consolidée. L’amour: il est pratique d’aiguiser votre perception; quelqu’un sera séduit et captivé.

AQUARIUS (21 janvier-19 février)

Travail et entreprise: les critères correspondent. La rugosité est résolue et vous aide à gagner en efficacité. L’amour: il est temps de proposer un changement de couple. Une étape prometteuse va commencer.

POISSONS (20 février-20 mars)

Travail et affaires: votre forte intuition vous aide aujourd’hui. Voir les opportunités avant les autres et éviter les erreurs. L’amour: il privilégie la tendresse comme arme de séduction. Harmonie et douces expériences.

Si vous avez un anniversaire aujourd’hui, vous êtes une personne: habituée à exercer votre autorité de manière dynamique, coopérative et très efficace.