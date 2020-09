L’archéologue mexicain Roberto Junco découvre l’histoire cachée par les océans. Il veut non seulement trouver des trésors, mais aussi rapprocher l’art et l’archéologie

Roberto Junco vit sur terre mais rêve sous l’eau.

En tant qu’archéologue sous-marin, son rêve est de sauver une grande partie de l’histoire cachée par les océans.

Et cela semble être sur la bonne voie.

A 45 ans, ce chercheur mexicain, directeur adjoint de l’archéologie sous-marine à l’Institut national d’anthropologie et d’histoire du Mexique, peut se vanter d’avoir participé à certaines des conclusions les plus importantes ces dernières années sur le continent américain.

Comme en 2015, il a trouvé un trésor d’or et d’émeraudes qui transportait un navire marchand coulé il y a 300 ans au large des côtes du Yucatan.

Ou alors, il y a quelques mois à peine, il a découvert l’extraction de l’ocre dans des grottes inondées depuis plus de 7 000 ans dans l’État mexicain de Quintana Roo.

Il est maintenant déterminé à retrouver les navires légendaires que Hernán Cortés aurait coulé en 1519 à Veracruz. Ceux qu’il a sacrifiés pour ne pas abandonner le Mexique et sceller ainsi la conquête de l’empire aztèque.

Roberto Junco En 2015, l’équipe de Roberto Junco a trouvé un trésor d’or et d’émeraudes qui avait été coulé avec un navire marchand au large des côtes du Yucatán au 18ème siècle.

Junco dit que beaucoup le traitent de fou parce qu’ils disent que ces navires n’existent pas, mais il a déjà trouvé trois ancres qui coïncident avec le temps et il est convaincu que le reste finira par apparaître.

BBC Mundo s’est entretenu avec lui dans le cadre du festival Hay Querétaro 2020.

D’où est ce que ça vient il désireux de découvrir l’histoire cachée sous la mer?

Je voulais être archéologue depuis que je suis enfant. Ma maxime dans la vie était toujours à la recherche de trésors. J’ai passé mon enfance à bouleverser ma mère parce qu’elle creusait des trous dans le jardin à la maison.

J’ai aussi appris à plonger enfant car c’était quelque chose que mon père aimait. Nous étions fans de passer notre vie sur un bateau.

Toutes ces expériences ont façonné mes passions aujourd’hui.

Comment vivez-vous cette passion? Qu’est-ce que ça fait de trouver quelque chose que vous cherchez depuis longtemps?

D’une certaine manière, c’est comme s’il n’avait jamais cessé d’être un enfant. C’est une sensation merveilleuse et euphorique qui arrive souvent par hasard.

Rechercher et trouver est l’une des choses les plus excitantes pour les humains depuis le début de notre espèce.

Imaginez le bonheur que nous ressentons lorsque nous trouvons des morceaux de porcelaine chinoise de la dynastie Ming sur la côte pacifique mexicaine. Wow, c’était impressionnant de penser comment ces pièces du 16ème siècle sont arrivées sur nos côtes!

Inah La route du galion de Manille a permis le commerce et la connexion entre l’Amérique latine et l’Asie.

Cette année, vous et votre équipe avez fait la une des journaux pour découvrir une mine d’ocre dans des grottes sous-marines d’il y a 7000 ans.

Ce sont des grottes que nous avons découvertes il y a quelques années dans la région de Tulum.

À la fin de l’ère glaciaire, il y a 7 000 ans, le niveau de la mer s’est élevé et tous ces systèmes caverneux ont été inondés.

Mais tout ce qui restait à l’intérieur quand ils étaient secs a été merveilleusement préservé. C’est une fenêtre sur la préhistoire.

Le projet s’appelle Hoyo Negro et nous y avons trouvé des squelettes humains avant les Mayas et les Olmèques, y compris celui de l’adolescente Naia, le plus ancien reste humain trouvé sur le continent américain. Ils datent d’il y a environ 12 000 à 13 000 ans.

Sasinah Le projet Hoyo Negro à Tulum est une fenêtre sur la préhistoire.

En outre, des piles de pierres pyramidales non naturelles ont été vues. Quelqu’un les avait mis là-bas, et ils étaient liés à l’extraction de l’ocre. C’est un pigment fantastique car il a été utilisé par de nombreuses cultures sur différents continents.

Cette peinture rougeâtre sur diverses peintures murales préhistoriques est de l’ocre, de l’oxyde de fer.

Aujourd’hui, il existe encore des cultures africaines qui peignent leurs cheveux et leur peau avec ce minéral. De plus, comme il contient de l’arsenic, il est également utilisé pour se protéger des insectes; cela les tue.

Grâce à l’exploitation minière que nous avons trouvée au Mexique, nous savons que l’ocre a été exploitée en immenses quantités dans une période très reculée.

Sur quels autres projets travaillez-vous? Quels autres résultats mettez-vous en évidence?

Notre domaine de recherche est très varié.

Nous avons récemment découvert un navire naufragé pendant la révolution mexicaine qui raconte une histoire fantastique.

C’est la canonnière Tampico, coulée lors d’une bataille dans le Pacifique, qui a été témoin de l’une des premières batailles navales aériennes de toute l’histoire.

Nous sommes également très impliqués dans des projets de l’époque coloniale.

Au Mexique, il y a des galions coulés à la fois dans le Pacifique et dans le Golfe et les Caraïbes.

L’équipe de Sasinah Roberto Junco travaille sur des projets d’investigation de différentes périodes de l’histoire.

Ce sont des vaisseaux qui ont connecté le monde entier. À travers le Pacifique, l’Amérique avec les Philippines, l’Inde, le Japon et la Chine; du côté du Golfe, ils commercent avec la métropole espagnole.

La mondialisation existait déjà à l’époque coloniale.

Nous avons également une longue histoire dans l’archéologie préhispanique. Dans les lagunes du volcan Nevado de Toluca, dans un cratère de 4 200 mètres d’altitude, nous avons trouvé des vestiges de peuples préhispaniques.

Et cela n’a pas été une tâche facile. Ce sont des eaux très froides et sombres. Mais grâce à la recherche, nous avons mieux compris le ritualisme de ces cultures et comment elles considéraient la montagne comme une entité vivante et sacrée.

Et qu’en est-il de votre recherche des navires légendaires de Cortés? Beaucoup pensent qu’il est impossible de les trouver.

Ce fut un projet chimérique. Beaucoup nous traitent de fous, ils nous demandent comment nous allons trouver des navires qui n’ont jamais coulé.

Malgré tout, nous avons commencé la recherche en utilisant une technologie de pointe comme le sonar et le magnétomètre.

Roberto Junco La découverte de quelques ancres du XVIe siècle pourrait être le prélude des navires que Hernán Cortés aurait coulé en 1519.

Nous avons déjà repéré trois ancres qui, de par leurs caractéristiques, nous renvoient à la période qui nous intéresse, au XVIe siècle. À côté d’eux, il y avait aussi des restes de bois collés qui nous ont mis dans l’antichambre où nous voulons être.

Trouver les navires de Cortés prend deux ans sur le terrain et a encore un long chemin à parcourir. Nous sommes optimistes et nous pensons que le reste des bateaux apparaîtra.

Y a-t-il des trésors ayant plus de valeur que d’autres?

Pour nous, toute découverte est un trésor. Il n’est pas nécessaire que ce soit quelque chose d’argent, cela peut être un morceau de céramique ou de bois.

Je ne vais pas non plus nier que nous avons été très satisfaits de découvrir le trésor d’émeraudes et de pièces d’or au Yucatan, d’autant plus qu’aujourd’hui il est disponible à la visite au musée d’archéologie sous-marine de Campeche.

Nous avons été ravis de gagner les «chasseurs de trésors» qui recherchent désespérément puis négocient des bénéfices avec les gouvernements.

Je comprends que non seulement tu veux trouver un trésor mais aussi changer la façon dont les projets d’archéologie sont présentés.

Concernant notre participation au Hay Festival, nous voulons présenter notre idée de rapprocher l’archéologie de l’art.

La science a une formule pour communiquer, une revendication d’objectivité totale.

Nous voulons explorer une autre façon de raconter ce que nous faisons et nous avons développé un projet pour fusionner la recherche scientifique et l’art.

Nous nous aventurons dans la bande dessinée pour raconter des découvertes à travers la bande dessinée. Nous produisons également une photonovela pour raconter une expédition.

Sasinah, de l’institut mexicain d’archéologie sous-marine, veut changer la façon dont il communique les résultats.

Lorsque nous avons présenté les premiers résultats du projet de Cortés, nous l’avons fait dans une église baroque avec un groupe de flamenco. Les gens étaient fascinés parce qu’ils avaient une expérience différente. Nous voulons communiquer mais aussi faire en sorte que les gens se sentent.

Que pensez-vous du rôle du Mexique et d’autres gouvernements dans l’exploration sous-marine?

Le Mexique a toujours été à l’avant-garde de la protection du patrimoine et de l’utilisation de la technologie pour celui-ci.

Notre intention est de collaborer et d’aider d’autres pays. Dans nos recherches, nous avons invité des archéologues d’Iran, des collègues d’Amérique latine et maintenant nous soutenons beaucoup la Jamaïque dans la création de son projet d’archéologie sous-marine.

La Colombie a déjà un programme universitaire en archéologie sous-marine et l’Argentine est également devenue un phare pour les pays du cône sud. De nombreux pays progressent.

Qu’est-ce qui pourrait être amélioré?

Le financement a toujours été notre grand défi.

Les lois, le talent et les institutions existent, mais il nous manque plus d’impulsion économique.

Les gouvernements ne considèrent pas notre travail comme quelque chose de primordial et il y a toujours des choses plus importantes que la culture.

Roberto Junco Les découvertes dans les lagunes du Nevado de Toluca dans l’État du Mexique ont aidé à mieux comprendre la ritualité des peuples préhispaniques.

Et c’est paradoxal car la culture a toujours été un grand moteur de l’économie. Le tourisme au Mexique a été une industrie brutale et une partie importante de ce tourisme est due aux découvertes culturelles.

Faire de l’archéologie sous-marine coûte cher, mais l’avantage est là. Les trésors que nous trouvons vont dans les musées et qui attirent les visiteurs et les consommateurs dans les villes où ils se trouvent.

Les gouvernements n’ont pas la vision nécessaire pour voir le potentiel de la culture dans l’économie.

Que reste-t-il à découvrir à Roberto Junco? Qu’aimeriez-vous explorer d’autre?

Je veux en savoir plus sur le lien entre les peuples d’Asie du Sud-Est et d’Amérique latine.

À l’époque, Hernán Cortés avait demandé l’autorisation de visiter les îles Moluques, en Indonésie.

Il s’avère que ces îles étaient le seul endroit au monde où poussaient les clous de girofle et la muscade. Ils étaient également pleins de poivre et d’autres épices très importantes pour les Européens.

C’est incroyable de penser à quel point les saveurs mexicaines sont si mélangées à celles de l’Asie du Sud-Est, par exemple. Là, ils consomment du piment et de la tomate, un genre qui vient d’Amérique.

Il est très curieux de savoir qu’au XVIIe siècle, il y avait un sultan en Indonésie qui aimait boire du chocolat, une culture qui vient du Mexique.

Un autre exemple est le combat de coqs. Ils sont très courants au Mexique mais ce passe-temps est venu d’Indonésie ou des Philippines.

Cela devait passer par un navire sur la route du galion de Manille. Quelques navires de 40 mètres qui ont navigué six mois dans des eaux orageuses et difficiles.

C’est ce que possède l’archéologie, qui fait du monde un endroit beaucoup plus petit qu’il n’y paraît.

Cet article fait partie de la version numérique du Hay Festival Querétaro, une rencontre d’écrivains et de penseurs qui se déroulera virtuellement entre le 2 et le 7 septembre 2020.

Vous pouvez désormais recevoir des notifications de BBC Mundo. Téléchargez la nouvelle version de notre application et activez-la pour ne pas manquer notre meilleur contenu.