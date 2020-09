Les invasions de fermes au Guatemala continuent de se produire en raison de l’indifférence du gouvernement. Bien qu’il y ait des sentences dans différents tribunaux pour procéder à l’expulsion des envahisseurs et des usurpateurs des propriétés et des terres d’autrui, l’exécutif ne finit pas de les exécuter pour une raison ou une autre. C’est de la pure négligence et cela cause beaucoup plus de dégâts que nos autorités fermant les yeux ne le pensent.

La défense de fer de la propriété privée permet aux pays de se développer mieux et plus rapidement.

Ramon Parellada

Les invasions sont encouragées par des gens qui les considèrent comme une entreprise et escroquent les paysans pauvres qui donnent des avances pour un petit lopin de terre, en raison de ces fausses promesses. Ces paysans sont trompés. C’est une affaire d’escroquerie et il semble que nos autorités ne le savent pas. Ce n’est plus une question idéologique. Ils utilisent l’idéologie pour justifier leurs escroqueries. Il s’agit de profiter en trompant les tiers. Le plus triste, c’est qu’ils trompent les plus pauvres qui espèrent la réalisation de leurs rêves.

Malheureusement, l’inaction du gouvernement fait que de nombreuses personnes ne veulent plus investir dans le pays. Ils parlent de vouloir apporter des milliards de dollars d’investissements étrangers, ce qui est nécessaire pour multiplier les occasions d’améliorer la vie de tous, mais ils ne renforcent pas l’état de droit, qui fait cruellement défaut dans ce pays. Précisément, dans le CEES, la question de la sécurité et de la justice est la première priorité sur laquelle le gouvernement doit travailler et améliorer (https://cees.org.gt/actualidad/diez-prioridades-para-el-proximo-gobierno-2020) . Voici un extrait sur la question de la propriété: «Il est vital d’enregistrer et de faire respecter les droits de propriété des Guatémaltèques, d’officialiser les titres et de résoudre les conflits pour parvenir au développement. Aucune invasion de propriété ne peut être tolérée et si elle se produit, des mesures immédiates doivent être prises pour la défendre ».

Aujourd’hui, la terre n’est pas différente de tout autre type de capital. Qui justifierait le vol d’une voiture, d’un vélo, d’une moto, d’un portefeuille, d’un compte bancaire, d’une poule ou de tout bien de votre entreprise ou de votre logement? Eh bien, c’est la même chose avec la terre, personne ne peut justifier le vol d’un terrain, d’une maison ou d’une ferme. Le propriétaire a le droit d’en être propriétaire et d’en faire ce qu’il veut, à condition que cela ne porte pas atteinte aux droits des tiers. Et le gouvernement est là pour protéger vos biens et vos biens en général. C’est pour cela que nous avons un gouvernement, pour défendre et protéger la vie, la liberté et la propriété. En ne remplissant pas sa fonction fondamentale, le Gouvernement favorise l’impunité et le chaos, tout en ralentissant le développement économique et en améliorant le niveau de vie de ses citoyens.

De nombreux Guatémaltèques veulent émigrer aux États-Unis car il n’y a pas d’opportunités ici et il y en a beaucoup là-bas. Pourquoi y en a-t-il trop? Parce qu’ils se sont développés plus tôt et plus vite parce qu’ils savaient comment défendre la propriété comme l’un des piliers les plus importants de cette société. Cela leur a permis d’accumuler beaucoup plus de capital et plus rapidement que nous. Cette formation de capital est ce qui nous manque au Guatemala, mais nous n’y parviendrons pas si nous ne défendons pas l’institution de la propriété privée avec tout le poids de la loi. Si la certitude devant la loi qui garantit que la propriété, quelle qu’elle soit, ne sera pas détruite, expropriée ou volée par des tiers, une plus grande croissance économique ne pourra être obtenue. Nous resterons pauvres tant que les choses resteront telles qu’elles sont.

Milton Friedman, lauréat du prix Nobel d’économie, a recommandé aux pays pauvres que pour se développer, ils copient ce que les pays les plus prospères ont fait lors de leur développement, avec ce qu’ils font aujourd’hui. Et justement, la défense de fer de la propriété privée permet aux pays de se développer mieux et plus rapidement.