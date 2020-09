CARACAS (AP) – La Cour suprême de justice du Venezuela a suspendu vendredi une mesure contre le parti Primero Justicia, l’une des principales forces d’opposition, et a rétabli le contrôle et les symboles à ses fondateurs. La décision intervient quelques jours après que l’ancien candidat à la présidence et chef de cette organisation, Henrique Capriles, ait rompu avec la ligne de la majorité de l’opposition pour boycotter les élections législatives du 6 décembre.

La Chambre constitutionnelle de la plus haute cour a annoncé qu’elle « suspend la mesure de précaution » convenue en faveur du dissident de Primero Justicia, le député José Brito, rappelle une partie du texte de la sentence qui a été publiée sur le site internet de l’organisme.

À la mi-juin, ce tribunal qui contrôle le gouvernement a suspendu les directives d’Acción Democrática, Voluntad Popular et Primero Justicia et a remis la direction de ces partis, les cartes, les symboles et les couleurs aux dissidents de ces organisations.

Face à d’autres opposants au gouvernement, Capriles a appelé il y a quelques jours à se mobiliser pour les élections législatives, promu par le président Nicolás Maduro au milieu des questions des États-Unis, de l’Union européenne et de la plupart des pays du Région.

La rupture de l’ancien candidat présidentiel avec la majorité de l’opposition s’est produite quelques jours après avoir confirmé qu’il avait eu des entretiens secrets avec le gouvernement sous le soutien de la Turquie. Après ces dialogues, Maduro a accordé une grâce présidentielle à quelque 110 détenus et membres du Congrès de l’opposition qui étaient poursuivis pour divers crimes.

Capriles n’a pas rapporté avoir parlé avec le gouvernement ou les accords qu’il a conclus.

Les actions de l’ancien candidat à la présidentielle ont été rejetées par le chef et chef de l’Assemblée nationale, Juan Guaidó, qui a indiqué qu’il n’était pas au courant des dialogues de Capriles avec le gouvernement et a appelé l’opposition à rester unie pour faire face à la «fraude électorale» du 6 décembre. .

Faisant référence à la sentence, Primero Justicia a annoncé vendredi que quelle que soit la décision de la Cour, «nous ratifions que cela ne change pas notre situation institutionnelle» de ne pas participer aux élections législatives.

Sans évoquer Capriles, la force d’opposition a déclaré dans un communiqué, qu’elle a diffusé sur les réseaux sociaux, que les membres de cette organisation qui choisissent une voie politique différente et se présentent comme candidats aux prochaines élections «prendront la décision de se présenter. en dehors du militantisme du parti ».

Primero Justicia s’est dit préoccupé par la crise à laquelle le bloc d’opposition est confronté et a appelé à la reconnaissance de « l’incapacité de rectifier » le leadership du gouvernement de Juan Guaidó, qui a été reconnu comme président par intérim du Venezuela par près de 60 pays.

Le leader de la Volonté Populaire, le député Freddy Guevara, qui se réfugie dans la résidence de l’ambassadeur du Chili à Caracas malgré la grâce présidentielle, a célébré la décision de Primero Justicia et a déclaré sur son compte Twitter que «le Unité, Capriles est isolé dans sa trahison ».

Coïncidant avec la décision de la plus haute cour, certains des dissidents de Primero Justicia, Voluntad Popular et Un Nuevo Tiempo ont déposé vendredi leurs candidatures pour les femmes parlementaires sous l’organisation «Venezuela Unida» et non avec les cartes de ces partis tels qu’ils étaient. le tribunal avait initialement autorisé.

Certaines organisations d’opposition minoritaire qui s’entretiennent avec le gouvernement et des dissidents de l’opposition ont annoncé qu’elles participeraient aux élections législatives.