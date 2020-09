PARIS (AP) – Le problème est grave: la violence dans la société française. Mais le gouvernement ne peut s’entendre sur la gravité du phénomène et sur la manière de le décrire.

Un été riche en incidents, des insultes aux agressions physiques, dont certaines avec des conséquences fatales, a fait monter les tensions. Les Français deviennent-ils «plus sauvages», comme l’a dit le ministre de l’Intérieur Gérald Darmanin? Ou l’utilisation de ce mot a-t-elle simplement aggravé le sentiment d’insécurité, comme le dit le ministre de la Justice Eric Dupond-Moretti?

Les statistiques ne sont pas exactes, mais ce type de commentaire se fait sentir. Darmanin, nommé ministre de l’Intérieur lors d’un changement de cabinet il y a deux mois, a proposé une politique musclée disant que « la sauvagerie croissante de la société doit être stoppée ».

Il a utilisé le mot «ensauvagement», souvent utilisé par l’extrême droite pour désigner les jeunes des quartiers pauvres, souvent d’origine immigrée, dans le contexte d’une société en mutation qui perd les valeurs traditionnelles comme le respect de l’autorité. Il y a ceux qui voient une nuance raciste dans cette expression.

«Utiliser le mot ensauvagement est une grande concession à l’extrême droite. Ce concept associe implicitement l’augmentation de la violence à l’immigration… à la composante ethnique de la société. Son utilisation est une erreur politique », a déclaré le législateur Aurélien Tache dans un tweet.

Les critiques du gouvernement disent que le ministre de l’Intérieur utilise le mot pour attirer de nouveaux électeurs en vue des élections régionales et présidentielles de l’année prochaine en 2022.

Darmanin est issu de mouvements conservateurs de droite et a rejoint le gouvernement centriste d’Emmanuel Macron. Dupond-Moretti, l’un des avocats les plus éminents de France, vient de la gauche. Il a été nommé ministre de la Justice lors de la restructuration du cabinet de juillet.

Macron s’est distancé de l’expression «sauvagerie» et ne parle que d’un «manque de civilité» croissant en France.

La mort début juillet d’un chauffeur de bus agressé par des jeunes à Bayonne, dans le sud-ouest du pays, après leur avoir demandé de porter des masques est citée comme un exemple d’une nouvelle réalité plus violente en France. On parle aussi beaucoup des violences et des pillages sur l’avenue des Champs-Élysées à Paris après que le club du Paris Saint Germain a perdu la finale de la Ligue des champions face au Bayern Munich le mois dernier.

Plus de 230 maires de petites villes se sont plaints des attaques. Lors d’une réunion avec les représentants des maires tenue mercredi dernier, le Premier ministre Jean Castex a promis que ceux qui attaqueraient des agents publics seraient punis.

Les opposants à Darmanin, pour leur part, affirment qu’il est injuste de qualifier la société française de sauvage. Ils disent que les réseaux sociaux exagèrent l’histoire parce que les incidents que les gens filment sont largement médiatisés. Le Parti socialiste a publié jeudi un communiqué dans lequel il a déclaré que le gouvernement Macron devrait se concentrer sur la formation et l’embauche de policiers et non sur la recherche de votes conservateurs.

Marine Le Pen, qui est arrivée deuxième à l’élection présidentielle de 2017 et dirige le parti Encuentro Nacional, a souvent évoqué une «sauvagerie» croissante dans la société française. Il y a moins d’un an, il a présidé une conférence intitulée «Du crime à la sauvagerie». Mardi, il a posté un tweet dans lequel il parlait d’un « été de sauvagerie » et remettait en question la réponse du gouvernement. Le Pen, qui se présentera probablement à nouveau contre Macron en 2022, utilise ce terme depuis 2013.

Le ministre de la Justice soutient que l’utilisation du mot «sauvage» est à l’origine du problème de sécurité en France. Dupond-Moretti a déclaré mardi à la radio Europe-1 que le mot génère un « sentiment d’insécurité », qui est alimenté par des difficultés économiques, la peur du coronavirus et « un discours populiste », et qu’il est plus difficile à combattre que la même insécurité.

« La France n’est pas un endroit impitoyable », a-t-il déclaré.

Aucune statistique n’indique que la violence et la criminalité augmentent ou diminuent. Un rapport de juillet basé sur des dossiers de police révèle une augmentation substantielle dans une douzaine de catégories, dont une augmentation de 21% des agressions. Mais le ministère de l’Intérieur accompagne ces chiffres avec l’avertissement qu’il faut tenir compte du fait que la criminalité a diminué pendant la pandémie.

En réponse à ceux qui se plaignent que le système judiciaire français est trop permissif, Dupond-Moretti a promis de nouvelles mesures dans les prochains jours. Le ministre de l’Intérieur devrait faire de même. Pour l’instant, Darmanin a combattu la consommation de drogue, imposant des amendes à toute personne prise avec de la marijuana ou de la cocaïne. Cette mesure est entrée en vigueur mardi.

«Nous parlons d’un problème grave, l’insécurité. La question n’est pas de savoir quel mot nous utilisons pour qualifier le phénomène, mais quelles mesures nous prenons pour y faire face », a déclaré M. Castex mardi. « Fin de l’histoire ».