Plus de détails sur ce cas de terreur sont publiés. Selon les rapports de police, le ravisseur d’un bébé d’un mois se serait approché, le mardi, oun véhicule sombre de Villa Fátima à destination de l’Avenida Buenos Aires, à l’ouest de La Paz.

Le travail de police a identifié le véhicule et établi son itinéraire à travers les enquêtes et des examens des caméras de sécurité sur les lieux, qui sont distribués dans la ville de La Paz. Les enquêtes se poursuivent.

Le ministre du Gouvernement, Arturo Murillo, a rapporté que La femme ne pourra pas quitter le pays car les alertes de migration ont été activées, des barreaux de police et dans plusieurs endroits stratégiques pour retrouver le bébé d’un mois et son ravisseur.

«Nous travaillons sur l’affaire. Les services de renseignement de la police ne se sont pas reposés sur la connaissance de l’affaire et nous ne nous reposerons pas tant que nous n’aurons pas trouvé le bébé », a assuré le chef de la direction de la traite et de la traite des êtres humains de la police bolivienne, le capitaine Gabriela Coca.

La police a réalisé un dessin d’un portrait parlé de la femme où elle est identifiée à un teint blanc, une hauteur de 1,55 mètre et une carrure régulière, entre 40 et 45 ans, une mèche blanche dans ses cheveux et des cicatrices sur sa main gauche.

