Le discours du président López Obrador, c’est soi-même. Il existe peu de variantes mais certaines brillent, comme d’origine.

Antier a déclaré qu’il avait invité les chefs de la Cour suprême et du bureau du procureur général à son rapport et qu’ils n’étaient pas venus parce qu’ils avaient «l’arrogance de se sentir libres». Il aurait dû dire qu’il savait et ne qualifiait pas son attitude d’arrogante, à moins qu’il ne pense vraiment qu’elles étaient présomptueuses, arrogantes, hautaines, impertinentes, insolentes, méprisantes, vaniteuses, pétulantes, vantardes et arrogantes.

Et hier, on a fait valoir que pour les Mexicains, « au pire moment, il y a le meilleur gouvernement », ce qui ne se produit que par plaisanterie. Aussi donné que ce soit aux paroles, il ne faut pas ignorer que «l’éloge dans la bouche est de la vitupération».

Comme les casseroles spéciales, le réchauffement du discours présidentiel a été succulent.

De la « démission » due à la fatigue (« raisons de santé ») du ministre de l’Environnement (Víctor Manuel Toledo), il a déclaré: « Avant, je pensais que le stress était une délicatesse de la petite bourgeoisie, mais non. Cela existe, et nous ne sommes pas tous faits pour résister à la pression… ».

Bon que vous savez déjà. La directrice de l’IMSS, Zoé Robledo, vous a peut-être dit ce que le site officiel de l’Institut et de l’OMS préviennent que le Mexique est le premier lieu international de stress au travail, avec 75% de ses effectifs (la Chine et les États-Unis suivent). «Potentiellement contagieux», provoque des réactions physiques et mentales lorsque la personne «est soumise à divers facteurs externes qui dépassent sa capacité à y faire face». Il s’acquiert au travail et en raison de problèmes de finances personnelles, de violence, de circulation automobile, de couple et de famille.

Mais le plus important de ce que López Obrador a dit au début du mois national concerne l’équité électorale et la consultation (qu’il promeut) pour que «le peuple» décide ou non de «juger» les anciens présidents:

À la demande de l’INE de suspendre la diffusion complète de ses conférences à Hidalgo et Coahuila, où il y aura des élections cette année, le Président nie avoir fait de la propagande le matin («c’est de l’information»), et espère que le Tribunal électoral la battra du pouvoir judiciaire de la Fédération. Il a également annoncé qu’il ferait appel de l’interdiction de diffuser à la radio et à la télévision le spot dans lequel il utilise la foi chrétienne et les paroles du pape François.

Mais là où le mur a explosé, c’est quand l’INE a été averti de «se préparer, car il y aura cette consultation, c’est très probable, on ne le sait pas, c’est sûr, mais c’est très probable (…). Qu’ils se serrent aussi la ceinture et fassent plus avec moins, qu’ils économisent, ne peut pas être conditionné au fait qu’il faudra plus d’argent… ».

Personne n’est obligé de faire l’impossible. Pour organiser la consultation inutile, il faut au moins le même que pour les élections nationales de l’année prochaine: un peu plus de huit milliards de pesos.

Ah!: Et 400 millions de pesos supplémentaires pour les masques faciaux, le gel antibactérien, les signes et autres dépenses qui empêchent la pandémie de se propager davantage.

cmarin@milenio.com

