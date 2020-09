De nombreuses personnes qui, aujourd’hui, sont enclines à approuver lors du plébiscite du 25 octobre, aspirent à une nouvelle charte fondamentale pour résoudre des demandes aussi sincères que des retraites médiocres, l’accès à des soins de santé en temps opportun, la qualité de l’éducation de leurs enfants, entre autres. .

Sans vouloir être pessimiste, il faut dire qu’une nouvelle Constitution ne garantira rien de ce qui précède. La Magna Carta ne fixera pas non plus de meilleurs salaires ou l’élimination de toutes les dettes. Si l’on sait que la crise de fin 2019 est liée à une dégradation du bien-être matériel des Chiliens, la question évidente est: pourquoi la nouvelle Constitution a-t-elle été imposée comme seule issue? En gros, parce qu’une partie de l’élite politique, au lieu de chercher des solutions réelles et urgentes à cette crise sociale, a vu une opportunité de faire autre chose: imposer l’agenda politique qui a été défait en 2017.

N’oublions pas que le programme d’Alejandro Guillier, qui proposait une nouvelle Constitution, a perdu de loin au second tour. Malgré cela, ils ont offert de sacrifier la Constitution actuelle comme solution à tous les maux qu’ils n’ont pas pu corriger pendant leur gouvernement.

La violence incontrôlée d’octobre, la même violence qui a fait trembler la démocratie elle-même, a conduit à l’opportunisme l’emportant sur les convictions démocratiques. La première ligne, les soi-disant bars courageux, les groupes anti-establishment et autres qui ont brûlé le métro et détruit les supermarchés et les infrastructures publiques, ont frappé une élite de gauche qui n’a pas réussi à gagner aux urnes. La première ligne a permis à ce secteur de déformer le mandat démocratique en présentant l’assemblée constituante comme la grande solution. Comme toujours, personne ne sait pour qui il travaille.

Rêver ne coûte rien. Le problème est que non seulement une éventuelle nouvelle Constitution sera marquée par cette «illégitimité d’origine» (violence), mais aussi par la fausse promesse faite au public qu’elle résoudra tous les problèmes de la véritable crise sociale: l’endettement, abus, pensions, santé et éducation de mauvaise qualité.

Nulle part dans le monde un tel chemin n’a fonctionné. En Équateur, en Bolivie et surtout au Venezuela, où Chávez a promis le ciel et la terre avec l’Assemblée constituante, les résultats ont été catastrophiques.

Lorsque les Chiliens se rendront compte que la nouvelle Constitution n’apportera aucune des solutions tant attendues à leurs problèmes, la déception, l’inconfort et la frustration reviendront comme un boomerang, mais cette fois dirigés vers ceux qui ont proposé le changement constitutionnel comme panacée à tous les problèmes. politique et social.

Le contenu de cette chronique d’opinion relève de la seule responsabilité de son auteur et ne reflète pas nécessairement la ligne éditoriale ou la position de Le compteur.

