Santa Cruz brûle à nouveau. Bien que pas de la même ampleur qu’en 2019, Septembre passe avec 151 nouvelles ampoules allumées dans divers secteurs du département et les incendies qui menacent les zones protégées, comme le parc national Noel Kempff Mercado, où la croissance des réclamations a mobilisé des groupes de bénévoles ce week-end et les personnes qui sont venues sur place pour essayer de contenir les flammes.

Selon les données traitées par le Système d’alerte précoce contre les incendies de forêt (Satif), Jusqu’aux premières heures de ce samedi, il y avait 23 zones avec des flambées persistantes et jusqu’à présent ce mois-ci, il y a 2 878 sources de brûlure.

Le montant quotidien le plus élevé jusqu’à présent ce mois-ci a été enregistré le jeudi 10 avec 444 lumières. La moyenne historique pour septembre est de 6 416 sources de brûlage; cependant, en septembre 2019, il dépassait 11884 sources de brûlure.

Selon un rapport de la Friends of Nature Foundation (FAN), de janvier à août de cette année, plus de 900 000 hectares ont été incendiés en Bolivià. Du total, à Santa Cruz ont déjà été consommés autour 360 000 hectares.

En ce moment, les principaux incendies se trouvent dans le parc Noel Kempff Mercado et la zone naturelle de gestion intégrée de San Matías, ce dernier est celui qui est le plus complexe, car c’est un incendie dans une zone protégée dans une zone du Pantanal, c’est pourquoi une logistique particulière est nécessaire, en raison des caractéristiques du terrain.

Le vendredi, Cinthia Asin, secrétaire à l’environnement de l’intérieur, a émis une alerte rouge et signalé 17 incendies actif dans le département des communes de San Ignacio de Velasco, San Matías, San Rafael, Cabezas et Vallegrande, plus 15 communes du département « avec survenue possible d’incendies de forêt »: Ascensión de Guarayos, Boyuibe, Cabezas, El Carmen Rivero Tórrez, Charagua, Concepción, Cotoca, Cuatro Cañadas, El Puente, El Torno, General Saavedra, La Guardia, Minero, Montero et Okinawa.

« Cela ne veut pas dire que dans tous ces endroits il y a du feuAu lieu de cela, ils doivent prendre des précautions en raison de leur situation climatique: températures élevées, vents forts et peu d’humidité. À cet égard, le Service national de météorologie et d’hydrologie (Senamhi) a émis une alerte orange à ce sujet.

Samedi, Une brigade de pompiers du gouvernement a quitté le COED pour la municipalité de San Antonio de Lomerío pour soutenir et renforcer les travaux liquidation et contrôle de l’incendie qui est actif dans la région, selon Jorge Adriázola, coordinateur de la lutte contre les incendies et de la gestion des incendies.

Pour sa part, Asin a rappelé qu’à ce moment, en 2019, il y avait déjà plus de deux millions d’hectares touchés. Cette année, il y a 330 000 hectares, dont 15% de forêt et 85% de prairies et de savane; ce qui ne veut pas dire que c’est moins important, car il s’agit d’écosystèmes et d’aires protégées.

«Il est de la responsabilité des autorités de contribuer au contrôle et à la liquidation des incendies de forêt, mais Il est de la responsabilité de tous les habitants de ne pas déclencher de brûlure ou d’incendie», A déclaré le secrétaire du département.

Rien ne change

Les feux de forêt de 2019 a généré un rejet de divers secteurs de la population aux politiques du gouvernement d’Evo Morales, en particulier la loi 741 et le décret suprême 3973, qui a légalisé le brûlage et autorisé l’expansion de la frontière agricoleà, étant entendu qu’ils promouvaient l’économie extractive qui endommage l’environnement.

Malgré le fait qu’à cette époque, Morales a décrété la Pause écologique, à titre exceptionnel pour arrêter les activités d’exploitation et d’exploitation des granulats et granulats pendant le temps nécessaire, les lois contestées n’ont jamais été abolies.

Pendant la mairie, tenue à Santa Cruz de la Sierra le 4 octobre aux pieds du Christ, il fallait annuler ces lois et décrets mis en causes. Le mandat populaire indiquait un délai de cinq jours pour l’abrogation de ces normes, un fait qui ne s’est pas produit même dans les derniers jours du gouvernement Morales ni lors de la gestion de transition de Jeanine Áñez.

Le militant écologiste Eliana Torrico critique le faible impact des incendies de cette année dans les médias et sur les réseaux sociaux. Il attribue le fait que de nombreuses personnes préfèrent concentrer leur attention sur la campagne électorale avant les élections nationales du 18 octobre.

« Evo Morales est parti et le pays continue de brûlerC’est juste qu’il n’y a plus de presse ou autant de personnes intéressées à éteindre les incendies que l’an dernier. Sans parler de l’abrogation des réglementations incendiairesCela irait à l’encontre du moteur de développement du pays. Pendant, les communautés autochtones et de nombreuses municipalités rurales continuent de faire face à des situations d’urgence et les besoins, égaux ou plus aigus qu’avant, et sont en proie à la rareté de l’eau, un élément vital pour tout type de vie sur cette planète. Telle est la réalité, même si beaucoup essaient de la cacher et d’autres sont offensés », a déclaré Torrico.

Diego Suarez Terrazas, commandant du groupe des pompiers forestiers de Quebracho, qualifier ces lois, qui n’ont pas été abrogées, de carte blanche pour que la catastrophe écologique continue de croître chaque année.

«Je n’ai rien contre les producteurs, mais il existe un système extractiviste qui considère que brûler, défricher, semer est la seule issue économique qu’un pays aussi diversifié que la Bolivie peut avoir. Les secteurs qui prennent soin de l’environnement et ceux qui veulent produire à partir de la terre, il faut s’asseoir pour parler avec les entités gouvernementales pour trouver un équilibre », dit-il.

Suarez voit avec une grande inquiétude que, la différence de l’année dernière, Noel Kempff Mercado Park souffre d’incendies qui sont nés à l’intérieur du parc. «Cela ne semble pas être un problème accidentel ou une coïncidence. Cela devrait nous amener à nous inquiéter, car il semble qu’il y ait quelqu’un intéressé à allumer des incendies dans une zone protégée », mentionne-t-il.

Le pompier volontaire ne pensez pas que les incendies atteindront les taux de l’année dernière, lorsque 6,2 millions d’hectares ont été incendiés à travers le pays, mais regrette de devoir se résigner à parler toutes les années de revendications de grande ampleur, qu’ils deviennent catastrophiques.

« Si nous continuons à ce rythme, de tels dégâts vont se produire dans une région aussi noble, comme l’est de la Bolivie, là où les vents deviennent plus forts parce que les rideaux naturels disparaissent, là où la chaleur augmente, que la vie en général sera grandement affectée pour l’intérêt économique à court terme », conclut-il.

Santa Cruz brûle à nouveau. Bien que pas de la même ampleur qu’en 2019, Septembre passe avec 151 nouvelles ampoules allumées dans divers secteurs du département et les incendies qui menacent les zones protégées, comme le parc national Noel Kempff Mercado, où la croissance des réclamations a mobilisé des groupes de bénévoles ce week-end et les personnes qui sont venues sur place pour essayer de contenir les flammes.

Selon les données traitées par le Système d’alerte précoce contre les incendies de forêt (Satif), Jusqu’aux premières heures de ce samedi, il y avait 23 zones avec des flambées persistantes et jusqu’à présent ce mois-ci, il y a 2 878 sources de brûlure.

Le montant quotidien le plus élevé jusqu’à présent ce mois-ci a été enregistré le jeudi 10 avec 444 lumières. La moyenne historique pour septembre est de 6 416 sources de brûlage; cependant, en septembre 2019, il dépassait 11884 sources de brûlure.

Selon un rapport de la Friends of Nature Foundation (FAN), de janvier à août de cette année, plus de 900 000 hectares ont été incendiés en Bolivià. Du total, à Santa Cruz ont déjà été consommés autour 360 000 hectares.

En ce moment, les principaux incendies se trouvent dans le parc Noel Kempff Mercado et la zone naturelle de gestion intégrée de San Matías, ce dernier est celui qui est le plus complexe, car c’est un incendie dans une zone protégée dans une zone du Pantanal, c’est pourquoi une logistique particulière est nécessaire, en raison des caractéristiques du terrain.

Le vendredi, Cinthia Asin, secrétaire à l’environnement de l’intérieur, a émis une alerte rouge et signalé 17 incendies actif dans le département des communes de San Ignacio de Velasco, San Matías, San Rafael, Cabezas et Vallegrande, plus 15 communes du département « avec survenue possible d’incendies de forêt »: Ascensión de Guarayos, Boyuibe, Cabezas, El Carmen Rivero Tórrez, Charagua, Concepción, Cotoca, Cuatro Cañadas, El Puente, El Torno, General Saavedra, La Guardia, Minero, Montero et Okinawa.

« Cela ne veut pas dire que dans tous ces endroits il y a du feuAu lieu de cela, ils doivent prendre des précautions en raison de leur situation climatique: températures élevées, vents forts et peu d’humidité. À cet égard, le Service national de météorologie et d’hydrologie (Senamhi) a émis une alerte orange à ce sujet.

Samedi, Une brigade de pompiers du gouvernement a quitté le COED pour la municipalité de San Antonio de Lomerío pour soutenir et renforcer les travaux la liquidation et le contrôle de l’incendie qui est actif dans la région, selon Jorge Adriázola, coordinateur du contrôle des incendies et de la gestion des incendies.

Pour sa part, Asin a rappelé qu’à ce moment, en 2019, il y avait déjà plus de deux millions d’hectares touchés. Cette année, il y a 330 000 hectares, dont 15% de forêt et 85% de prairies et de savane; ce qui ne veut pas dire que c’est moins important, car il s’agit d’écosystèmes et d’aires protégées.

«Il est de la responsabilité des autorités de contribuer au contrôle et à la liquidation des incendies de forêt, mais Il est de la responsabilité de tous les habitants de ne pas déclencher de brûlure ou d’incendie», A déclaré le secrétaire du département.

Rien ne change

Les feux de forêt de 2019 a généré un rejet de divers secteurs de la population aux politiques du gouvernement d’Evo Morales, en particulier la loi 741 et le décret suprême 3973, qui a légalisé le brûlage et autorisé l’expansion de la frontière agricoleà, étant entendu qu’ils promouvaient l’économie extractive qui endommage l’environnement.

Malgré le fait qu’à cette époque, Morales a décrété la Pause écologique, à titre exceptionnel pour arrêter les activités d’exploitation et d’exploitation des granulats et granulats pendant le temps nécessaire, les lois contestées n’ont jamais été abolies.

Pendant la mairie, tenue à Santa Cruz de la Sierra le 4 octobre aux pieds du Christ, il fallait annuler ces lois et décrets mis en causes. Le mandat populaire indiquait un délai de cinq jours pour l’abrogation de ces normes, un fait qui ne s’est pas produit même dans les derniers jours du gouvernement Morales ni lors de la gestion de transition de Jeanine Áñez.

Le militant écologiste Eliana Torrico critique le faible impact des incendies de cette année dans les médias et sur les réseaux sociaux. Il attribue le fait que de nombreuses personnes préfèrent concentrer leur attention sur la campagne électorale avant les élections nationales du 18 octobre.

« Evo Morales est parti et le pays continue de brûlerC’est juste qu’il n’y a plus de presse ou autant de personnes intéressées à éteindre les incendies que l’an dernier. Sans parler de l’abrogation des réglementations incendiairesCela irait à l’encontre du moteur de développement du pays. Pendant, les communautés autochtones et de nombreuses municipalités rurales continuent de faire face à des situations d’urgence et des besoins, égaux ou plus aigus qu’avant, et sont en proie à la rareté de l’eau, élément vital pour tout type de vie sur cette planète. Telle est la réalité, même si beaucoup essaient de la cacher et d’autres sont offensés », a déclaré Torrico.

Diego Suarez Terrazas, commandant du groupe des pompiers forestiers de Quebracho, qualifier ces lois, qui n’ont pas été abrogées, de carte blanche pour que la catastrophe écologique continue de croître chaque année.

«Je n’ai rien contre les producteurs, mais il existe un système extractiviste qui considère que brûler, défricher, semer est la seule issue économique qu’un pays aussi diversifié que la Bolivie peut avoir. Les secteurs qui prennent soin de l’environnement et ceux qui veulent produire à partir de la terre, il faut s’asseoir pour parler avec les entités gouvernementales pour trouver un équilibre », dit-il.

Suarez voit avec une grande inquiétude que, la différence de l’année dernière, Noel Kempff Mercado Park souffre d’incendies qui sont nés à l’intérieur du parc. «Cela ne semble pas être un problème accidentel ou une coïncidence. Cela devrait nous amener à nous inquiéter, car il semble qu’il y ait quelqu’un intéressé à allumer des incendies dans une zone protégée », mentionne-t-il.

Le pompier volontaire ne pensez pas que les incendies atteindront les taux de l’année dernière, lorsque 6,2 millions d’hectares ont été incendiés à travers le pays, mais regrette de devoir se résigner à parler toutes les années de revendications de grande ampleur, qu’ils deviennent catastrophiques.

« Si nous continuons à ce rythme, de tels dégâts vont se produire dans une région aussi noble, comme l’est de la Bolivie, là où les vents deviennent plus forts parce que les rideaux naturels disparaissent, là où la chaleur augmente, que la vie en général sera grandement affectée pour l’intérêt économique à court terme », conclut-il.

;