Le fort impact subi par le secteur de la construction et le marché immobilier pendant les mois de restrictions sanitaires est indéniable, mais certains signes de reprise commencent à apparaître. En effet, la poursuite des projets immobiliers a constitué l’un des éléments économiques qui ont conduit la réactivation, sous mesures de distanciation et de désinfection, ainsi que des contrôles sanitaires, qui se poursuivent à ce jour.

La situation n’est pas facile, car les revenus des clients et investisseurs potentiels sont épuisés. Cependant, deux mesures indépendantes indiquent une force encourageante. L’indice de confiance de la Chambre guatémaltèque de la construction (CGC) s’est amélioré de près de 16 points en août dernier pour atteindre 54. Parallèlement, la capitale a également mené une enquête auprès des investisseurs et entrepreneurs, qui a évolué de 39 points de confiance en Avril au 46 en août.

Ce ne sont pas des chiffres optimaux; Cependant, ils doivent être comparés dans un contexte de brusque frein à l’activité économique dû aux mesures d’urgence contre le covid-19. En mars dernier, pratiquement tous les projets ont été stoppés et à partir de juin, ils ont repris progressivement, dans une combinaison de facteurs qui implique la baisse temporaire de la demande de biens immobiliers de toutes sortes, la nécessité de récupérer l’investissement réalisé et l’adaptation à la nouvelles capacités d’intérêt et de paiement des acheteurs potentiels. C’est là que les travaux du Congrès de la République jouent un rôle clé, qui a plusieurs règlements en attente de discussion et d’approbation liés à la relance économique, à l’investissement public et à la stimulation des prêts populaires.

Certaines de ces initiatives sont liées à la question du logement et du développement des infrastructures publiques, c’est pourquoi il est préoccupant que, jusqu’à présent, les députés aient accordé peu ou pas d’attention à cette question. Une telle indifférence pourrait être attribuée à l’ignorance, au désintérêt ou même aux intérêts acquis. Ils ne peuvent pas prétendre qu’ils ont un agenda chargé de priorités politiques sérieuses, parce qu’ils n’ont pas non plus été abordés, et le cas de l’élection reléguée de nouveaux magistrats peut être cité.

C’est le moment où les membres du Congrès peuvent enfin montrer une plus grande conscience de l’importance du secteur de la construction dans toutes ses branches en tant que moteur important de la reprise économique et de la création d’emplois. Certains députés, liés à des entreprises de construction d’amis proches, au lieu d’agir de manière responsable, sont plutôt déterminés à fermer les espaces et à monopoliser les projets publics, peut-être en échange de leur vote pour l’approbation du budget 2021. Cette myopie a toujours été pernicieuse. trois decennies. Il faut la changer pour une vision du bien commun qui a été proposée à plusieurs reprises aux citoyens qui les ont élus en 2019.

Il est essentiel de faciliter le développement de partenariats public-privé, l’attribution transparente des projets et la création d’un système efficace de supervision des travaux. Il y a aussi un besoin urgent d’une loi solide de crédits préférentiels pour l’achat de logements populaires. Les initiatives sont là. Ils doivent se mettre au travail pour la productivité. Le développement de projets crée des opportunités d’emploi qui peuvent freiner l’exode des Guatémaltèques vers les États-Unis, un phénomène qui, malheureusement, a rebondi le mois dernier.