Après un an d’adaptation à la nouvelle réglementation proposée par le gouvernement fédéral nouvellement élu au secteur de l’immobilier et de la construction, la pandémie de covid-19 a continué de ralentir et de reporter les décisions des investisseurs du secteur immobilier, pour lequel Enrique Téllez Kuenzler , Président de l’Association des promoteurs immobiliers (ADI) a souligné qu’il est important de mener des actions coordonnées entre les secteurs public et privé pour générer une demande solide, l’état de droit et l’accès à la dette et aux marchés des capitaux.

Dans sa participation à la Forum Immobilier Forbes Conecta Il a indiqué qu’à partir de mars, les travaux en développement avaient été interrompus, un arrêt avait été mis dans les projets qui étaient déjà en fonctionnement, ainsi que dans les nouveaux investissements eux-mêmes qui étaient également touchés, il a donc dit que pour que le secteur reprenne son vol et le retour à des scénarios de croissance optimaux, nécessite la participation de tous les secteurs allant des autorités au secteur des entreprises.

«La situation actuelle a une fois de plus ralenti notre secteur. Et à l’avenir, nous devons travailler pour réactiver la construction comme l’un des moteurs de l’économie nationale », a déclaré le directeur.

En ce sens, Téllez a ajouté que les investisseurs se sont montrés prudents depuis 2019, alors que l’industrie s’adaptait à la nouvelle réglementation, compte tenu de l’incertitude concernant les politiques proposées tant par le gouvernement fédéral que par les autorités locales, mais aussi les décisions d’investissement prises par les autorités, comme l’annulation de la Nouvel aéroport à Texcoco ou usine de brasserie à Mexicali.

Le représentant syndical a souligné qu’un processus agile et efficace de permis et de licences est nécessaire, ainsi qu’un cadre de politiques gouvernementales pour un environnement favorable à l’investissement et des garanties pour commencer à faire exploser la construction, l’un des piliers de l’économie du pays. .

« Nous devons mener des actions coordonnées sur de nombreux fronts, un casse-tête où de nombreuses pièces doivent être alignées, entre le secteur privé ou le secteur public », at-il expliqué.

Enfin, Enrique Téllez a assuré que les développeurs continueront à garantir les droits des investisseurs et à générer les meilleurs produits pour regagner la confiance des petits investisseurs institutionnels.

Srgs