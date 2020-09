Plus de 10 000 petits et moyens producteurs de lait, de 20 États du pays, dont Jalisco, ont signalé des irrégularités dans le processus de paiement du produit qu’ils livrent à l’Agence mexicaine de sécurité des aliments (Segalmex) via Liconsa.

Ils rappellent que dès les premiers mois, il y a eu des interruptions de paiement, alors que la livraison de lait de consommation pour les programmes de distribution sociale « n’a été interrompue à aucun moment », a déclaré le chef du Front national des producteurs et consommateurs de lait, Álvaro González Muñoz.

Il a indiqué que l’économie des petits et moyens producteurs est totalement détériorée et a affirmé que la plupart d’entre eux appartiennent au segment de ceux qui s’occupent d’étables avec moins de 40 animaux.

« Pour la plupart, ils cherchent à vendre des vaches pour faire face aux dettes et aux problèmes liés à l’approvisionnement en fourrage, aux fournitures vétérinaires et aux salaires du personnel d’exploitation. »

Il a estimé que l’union laitière des petits et moyens producteurs, qui représentent environ 90% des producteurs laitiers, est convaincue qu’à court terme, le Mexique sera autosuffisant en lait et ses dérivés, tant que «la production sera arrêtée des formules laitières et des produits frelatés qui sont commercialisés sans aucune restriction dans les magasins en libre-service ainsi que dans les petits commerces, à des prix similaires à ceux du vrai lait ».

D’autre part, il a mentionné que Liconsa achetait régulièrement un volume annuel de lait de 700 à 750 millions de litres. Cependant, dans l’administration actuelle, il n’a pris l’engagement d’acheter 600 millions de litres qu’aux petits et moyens producteurs.

«Cette décision va à l’encontre de l’économie des producteurs laitiers, car il faut considérer que les coûts d’alimentation des bovins laitiers sont toujours en hausse, car ce sont des aliments équilibrés préparés avec du sorgho, de la pâte de soja, du blé et blé. Une bonne partie de cette nourriture est importée », a précisé le dirigeant.

Enfin, il a déclaré que la pandémie de Covid-19 avait affecté de manière significative à la fois un grand nombre de producteurs, avec de nombreuses années de travail et d’efforts, et dans l’aspect économique en général.

