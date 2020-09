Alma, le réseau social est une nouvelle façon de parler du social. Avec attitude et optimisme. De la diversité. Et basé sur les histoires de la Fondation «la Caixa». Trouvez et lisez d’autres nouvelles comme celle-ci ici.

L’historien et journaliste assure Ramón Jiménez Fraile (Vitoria, 1957) qu’à la suite des découvertes du Expédition Magallanes-Elcano, entre 1519 et 1522, nous aurions dû appeler notre planète Eau, au lieu de Terre. La conquête de ces immenses mers, qui couvrent les deux tiers du globe, et l’entrée en contact avec les peuples situés dans les endroits les plus reculés, ont déclenché le processus de mondialisation. Ainsi, 500 ans après cette aventure, le Fondation «La Caixa» fait la promotion de visites historiques à bord du voilier Íbero III, organisée par Jiménez Fraile. Depuis Sanlúcar de Barrameda (Cadix), le voilier a entamé un voyage avec une escale dans les ports de Séville, Lisbonne, Valence et Barcelone.

Sur les 237 hommes qui ont quitté le port de Sanlúcar, 18 seulement sont revenus trois ans plus tard; et un seul des cinq navires, le Nao Victoria, a réussi à terminer le voyage. Le premier tour du monde a-t-il été un miracle ou y a-t-il une autre explication?

Sur les cinq navires qui faisaient partie de l’expédition, seuls deux (Trinidad et Victoria) ont atteint l’archipel des Moluques, qui était l’objectif fixé car il y avait les épices les plus précieuses de l’époque: le clou de girofle et la muscade, quelque chose qui peut nous paraître banal aujourd’hui, mais qui à l’époque était un trésor absolu. Cependant, l’expédition a découvert entre-temps que le globe entier était navigable, grâce à l’interconnexion entre les océans Atlantique et Pacifique, et a fait l’expérience de l’immensité de l’océan Pacifique, qui représente un tiers de la surface de la planète. Cependant, le chef de l’expédition, Fernando de Magallanes, est mort aux Philippines, ce qui était un vide de pouvoir. Et c’est à ce moment-là que l’initiative personnelle, la capacité à s’adapter aux circonstances et, surtout, la manière de faire face à l’adversité et de tirer la force de la faiblesse (résilience) ont pris toute leur importance.

Et comment cet événement important s’est-il produit?

Le capitaine du Trinidad décida de s’en tenir au plan précédemment conçu et d’entreprendre le voyage de retour par la route par laquelle ils étaient venus, c’est-à-dire en traversant le Pacifique dans la direction opposée. Cette attitude mènerait au désastre. Au lieu de cela, le capitaine du Nao Victoria, Juan Sebastián Elcano, s’est adapté à la situation et a pris la seule décision réaliste possible: retourner en Espagne par une route qu’il ne connaissait pas, la route portugaise, en traversant l’océan Indien et en longeant la côte. Africain. En plus de lui être inconnu, cet itinéraire représentait d’énormes difficultés et la probabilité d’être capturé. Mais il a pris ces risques et a réalisé l’une des plus grandes réalisations de l’humanité.

Vous comparez généralement l’exploit d’Elcano au voyage sur la Lune sur Apollo 13.

La décision d’Elcano de contrevenir aux ordres émis en quittant Sanlúcar était quelque chose comme lorsque l’équipage du premier voyage sur la Lune a pris le contrôle manuel du vaisseau spatial alors qu’il volait au-dessus de l’autre côté du satellite, ou pendant la manœuvre d’atterrissage, déjà que la capsule était dans un endroit qui n’était pas prévu dans les ordinateurs de bord. Ni la Casa de Contratación du XVe siècle ni la NASA ne pouvaient se passer d’une initiative personnelle, toujours décisive. Elcano a montré que les découvertes dépendent souvent de ne pas s’accrocher à des règles préétablies, basées sur le connu, mais de s’adapter aux circonstances et d’être guidées par l’intuition et la volonté, excellents alliés face à l’inconnu.

Y a-t-il une similitude entre l’Ibero III, où se déroule l’activité pédagogique, et les cinq bateaux partis dans l’expédition Magellan?

Le Íbero III est comparable en longueur au Nao Victoria, le seul qui est revenu des cinq qui sont partis. C’était un petit bateau, car il y en avait d’autres qui abritaient de la nourriture, du bétail et du matériel. Jusqu’à 50 membres d’équipage y dormaient comme des sardines en conserve, chacun reposant sa tête sur les pieds de l’autre. Aujourd’hui, contrairement au Nao Victoria, l’Íbero III ne peut être manipulé que par deux personnes. Il est construit et se déplace avec les dernières technologies, mais le carburant reste le même: le vent. Tout simplement, ce navire reflète toutes les connaissances et l’expérience accumulées au cours de 500 ans d’histoire de la voile.

Visites guidées par EduCaixa et tournés vers un public scolaire, ils ont un double objectif: se plonger dans l’aventure du premier tour du monde et mettre en avant les valeurs de la voile. Ces valeurs et le sens de cette aventure sont-ils applicables à tous les domaines de la vie?

C’est précisément ce que nous essayons de réaliser avec cette activité. Un voyage est une métaphore de la vie. Surtout lorsqu’il s’agit d’une aventure à l’étranger. Ainsi, d’une part, nous essayons de montrer les techniques nautiques du 16ème siècle et de plonger dans l’aventure de l’exploration du monde; et d’autre part, mettre en avant les valeurs de la navigation, applicables à tous les domaines: leadership, travail d’équipe, coopération et responsabilité, en plus du respect des collègues et une volonté d’aider en toute circonstance. Les moniteurs utilisent du matériel pédagogique pour expliquer aux élèves le contexte historique dans lequel s’est déroulée l’expédition, l’itinéraire qu’elle a parcouru et les causes qui l’ont motivée. La leçon de vie est de comprendre que ce qui nous marque vraiment, c’est ce qui sort du quotidien, ce qui nous amène à connaître l’inconnu et à grandir en tant que personnes.

Texte: Amalia Bulnes

La photographie: Sonia Fraga

Gracieuseté d’OkDiario