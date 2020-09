La Commission des prérogatives et des partis politiques de l’Institut national électoral (INE) a approuvé à l’unanimité 71 candidats pour le renouvellement de la direction du parti Brunette, 36 pour le Secrétariat général et 35 pour la Présidence du Comité exécutif national dudit institut politique.

Dans un communiqué, il a été signalé que la Direction exécutive des prérogatives et des partis politiques de la INE C’était l’organe chargé de procéder à l’analyse des demandes reçues entre le 5 et le 8 septembre, afin de vérifier que ceux qui avaient demandé leur inscription à l’appel répondaient aux exigences qui y étaient établies.

L’accord approuvé établit que, sur 105 demandes reçues, une était en retard et 33 ne respectaient pas le statut de membre du parti.

Il a été signalé qu’une fois que l’INE a notifié aux candidats son avis favorable, ils auront 12 heures pour demander à l’institut, s’ils le souhaitent, d’utiliser le nom complet ou le nom abrégé dans les enquêtes. Seuls les noms abrégés, aucun surnom ou surnom ne seront autorisés.

Le président de la Commission, Claudia Zavala Perez, a souligné que le projet génère les meilleures conditions d’équilibre pour les participants au renouvellement de la Présidence et du Secrétariat général de Brunette.

Il a rappelé que c’était la Chambre supérieure qui avait ordonné au Conseil général de la INE déterminer les règles de conformité aux exigences sur la base desquelles la liste des candidats est établie.

La Commission nomme les entreprises qui réaliseront l’enquête de reconnaissance

Le processus établi par le Conseil général de l’INE Pour le renouvellement interne de Morena à travers une enquête ouverte, il envisage que, s’il y a plus de six candidatures à la présidence ou au secrétariat général du parti, comme c’est le cas, alors une enquête de reconnaissance sera menée pour réduire le nombre de participants à six .

Pour cette raison, la Commission a décidé de sélectionner trois entreprises de l’union démographique pour réaliser cette enquête de reconnaissance, qui sera réalisée par Demotecnia 2.0 S. C., Mendoza Blanco y Asociados S. C. et Parametría S. A de C. V.

De même, la Commission a nommé Mme Patricia Isabel Romero Mares et le Dr Carlos Erwin Rodríguez Hernández comme membres du groupe d’experts qui définira les caractéristiques et la méthodologie de l’enquête publique ouverte sur la reconnaissance qui réduira le nombre de candidatures à un maximum de six , un groupe auquel participera également un représentant de chaque entreprise désignée.

La collecte et le traitement de cette enquête de reconnaissance se dérouleront du 16 au 22 septembre, tandis que l’enquête nationale ouverte, du 26 septembre au 2 octobre.

ledz