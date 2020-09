Le meurtre du journaliste Julio Valdivia Rodríguez, qui travaillait à Tezonapa, Veracruz « nous rappelle la situation de vulnérabilité dans laquelle se trouvent de nombreux journalistes au Mexique ».

Dans un communiqué de presse, le Bureau au Mexique du Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme (UN-DH) Il a appelé les autorités mexicaines à enquêter sur cette exécution.

« Conformément aux normes de diligence raisonnable, pour que ce crime ne reste pas impuni. »

Il a indiqué que l’enquête sur ces événements nécessite d’épuiser toutes les pistes d’enquête possibles, y compris le lien éventuel avec l’activité journalistique.

La Haut-Commissaire a rappelé qu’avec lui au moins quatre journalistes ont été tués au Mexique en 2020.

Jesús Peña, représentant adjoint de l’UN-DH au Mexique, a déclaré que les journalistes dans le pays courent de graves risques pour mener une activité fondamentale pour la vie démocratique du pays, comme rendre compte de ce qui se passe.

Valdivia Rodriguez Il a travaillé comme correspondant pour le journal El Mundo de Córdoba. La municipalité où il a vécu et travaillé est limitrophe de l’état d’Oaxaca.

Sur le même sujet, le Conseil d’administration du Mécanisme de protection des défenseurs des droits de l’homme et des journalistes du ministère de l’Intérieur a pris la parole, appelant les autorités et le parquet de Veracruz pour la clarification rapide du cas et des soins et un soutien complets aux membres de leur famille.

Il a annoncé que son personnel avait contacté les autorités de l’État, qui les informaient que des mesures de sécurité seraient déployées en faveur des proches de la victime.

Pour faire face à la violence contre les communicateurs, il suggère que dans le cas de Veracruz, le travail de l’alerte précoce, qui à l’époque était formulé avant le scénario de risque pour le travail des journalistes, pourrait être repris.

«Les autorités de Veracruz doivent identifier au plus vite les auteurs et les commanditaires de cet assassinat, et orienter leur enquête vers le mobile professionnel», a demandé Emmanuel Colombié, directeur du Bureau de Reporters sans frontières (RSF) en Amérique latine.

Reporters sans frontières a rappelé que avec Julio Valdivia Rodríguez, cinq journalistes ont été assassinés cette année.

Ils ont demandé aux autorités locales et fédérales de prendre « des mesures urgentes pour renforcer la protection des journalistes dans le pays et en particulier à Veracruz ».

L’après-midi du 9 septembre fJ’ai trouvé le corps du journaliste de 41 ans, Il se tenait à côté de sa moto sur laquelle était imprimé le logo du journal.

Selon RSF, le journaliste s’est spécialisé dans la note rouge et a publié un rapport qui «traitait d’un conflit armé entre la police et un groupe criminel local».

