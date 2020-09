Leo Messi reste dans le Barcelone, mais continue de maintenir le pouls de la directive. Le joueur a accepté de ne pas pouvoir quitter le club cet été, comme il le souhaitait, mais il n’acceptera pas les autres conditions qu’ils essaieront de lui imposer. En pleine pandémie et avant une saison où les revenus seront à nouveau inférieurs aux attentes, l’équipe culé entend baisser le salaire de ses joueurs, mais l’Argentin est clair qu’il ne cédera pas. Messi il reste et le fera en facturant l’intégralité de son jeton, soit environ 60 millions net.

Du moins, c’est ainsi que son père et son représentant l’ont communiqué à Josep Maria Bartomeu lors de la réunion tenue il y a quelques jours sur l’avenir du joueur. Dans ce document, en plus de préciser la position selon laquelle la star ne voulait pas continuer dans le club et qu’il voulait sortir gratuitement, Jorge Messi a averti l’homme> des déclarations dévastatrices, dans lesquelles il est entièrement responsable de la plupart des maux de l’équipe. et l’ayant chargé de raisons de vouloir partir.

Les intentions du dôme passent par essayer de récupérer la solvabilité au prix de libérer la masse salariale, non seulement avec ce qu’ils économisent avec les puces des rebuts tels que Rakitic, Suárez et Vidal, mais ils veulent aussi remettre les ciseaux – à nouveau – aux salaires du personnel. En fait, l’une des demandes qu’ils ont adressées à des poids lourds comme Busquets ou Alba est réduire votre salaire de plus de 30%.

Il facture environ 60 millions par an

Les Messi ils ont l’intuition qu’une fois que le conseil d’administration se sentira vainqueur de la bataille sur le départ du joueur, ils voudront également revoir les conditions contractuelles du joueur. Compte tenu des près de 60 millions d’euros que l’Argentin prélève entre le salaire fixe et le salaire variable, dont les objectifs sont faciles à atteindre, le coût du maintien de Messi dans l’équipe pour le club dépasse 110 millions d’euros au total. Une coupe similaire à celle qu’ils proposent de faire avec le reste de l’effectif signifierait une économie de plus de 30 millions. Quelque chose que ni la star ni son agent ne sont prêts à accepter.

