Le ministère de l’Éducation (Minedu) a indiqué que la formation avait commencé enseignants qu’ils recevront des tablettes, afin de les familiariser avec lesdits appareils électroniques et de pouvoir les utiliser de manière appropriée dans l’enseignement à distance destiné aux écoliers.

Ces formations font partie du Programme national de formation continue des enseignants et cherche à servir plus de 90000 enseignants de la 4e, 5e et 6e année du primaire et de l’ensemble du corps enseignant du secondaire auquel comprimés.

Le programme de formation se compose de trois cours dispensés par la Direction de la formation continue des enseignants: littératie numérique, utilisation de la tablette dans les expériences d’apprentissage et gestion des environnements virtuels pour l’évaluation formative, qui ajoutent jusqu’à 150 heures d’enseignement qui servent à l’échelle d’enseignement.

Cette semaine a débuté le premier cours dont le but est de renforcer le rôle de médiation de l’enseignant dans le éducation à distance et dans le cadre de la stratégie «J’apprends à la maison» pour contribuer à la réalisation des apprentissages et réduire la fracture numérique.

Il y a 27654 enseignants de Loreto, Cajamarca, Ucayali, San Martín et Huánuco qui suivent cette première année. Minedu a expliqué qu’ils étaient automatiquement enregistrés avec les informations de la plate-forme Peru Educa; Cependant, les directeurs des écoles de ces cinq régions peuvent mettre à jour la base de données pour y incorporer ceux qui ne sont pas encore inscrits, via le fichier trouvé ICI.

On s’attend à ce qu’une fois les trois cours terminés, l’enseignant soit en mesure d’effectuer un travail collégial avec des outils numériques, organiser les dossiers et fichiers numériques, naviguer dans l’application « j’apprends à la maison », parcourir les réseaux sociaux, rechercher des informations en ligne et faire bon usage des tablettes pour améliorer l’apprentissage des élèves.