À partir du mardi 22 septembre, la saison printanière débutera dans l’hémisphère sud de la planète, qui durera jusqu’au lundi 21 décembre. Que pouvez-vous en attendre?

Comme l’a noté Nubel Cisneros, une masse d’air froid continuera d’affecter le territoire, de sorte que les Uruguayens souffriront de «gelées tardives» – bien qu’il ait précisé qu’il s’agirait de «températures brièvement inférieures à la normale».

Le météorologue a estimé que les basses températures atteindraient même la mi-octobre, lorsque la masse d’air se dissiperait. A partir de là, synthétise Cisneros, « la chaleur » commence. «Ça va être un été chaud», dit-il.

Le météorologue Mario Bidegain, a prédit « des températures au-dessus de la normale », tout en précisant que la différence serait d’un demi-degré de plus – et d’au plus 1 ° C de plus dans les départements les plus septentrionaux du pays, comme Artigas et Salto-. Bidegain a rappelé que la moyenne des trimestres de septembre, octobre et novembre était d’environ 17 ° C.

« La nouveauté la plus importante est l’apparition de la phase froide d’El Niño », a-t-il déclaré. Le phénomène, d’envergure mondiale, trouve son origine dans les eaux de surface de l’océan Pacifique à la hauteur de l’équateur.

Lorsque les eaux de cette bande centrale chauffent plus que la normale, une anomalie positive est générée -pour la région sud-ouest de la planète- qui provoque une augmentation des précipitations; la phase froide, en revanche, est connue sous le nom de «La Niña» – phénomène prédit par Bidegain pour le trimestre – qui se traduit par une baisse des précipitations qui évolue déjà dans le Pacifique et se poursuivra au cours des prochains mois.

« Comme il est d’origine océanique, il fait durer la situation pendant près de six mois », a expliqué le météorologue. «Ce sera un phénomène, heureusement, de faible caractère. Ce n’est pas une phase de froid intense », a-t-il déclaré. Bidegain a rappelé à titre d’exemple qu’un cas dans une phase de froid intense était la sécheresse survenue dans le pays en 2008.

La baisse des pluies due au phénomène La Niña toucherait principalement les départements du nord de l’Uruguay.

Pour Cisneros, un «régime pluviométrique irrégulier» est attendu pour le trimestre, ce qui signifie que les précipitations ne seront pas «régulières» dans toutes les régions du pays. Le météorologue prédit qu’une zone en manque de pluie sera le nord-ouest uruguayen.