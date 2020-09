Pendant très longtemps la santé mentale est un sujet tabou. Quelque chose qui n’est jamais discuté, demandé ou commenté. Heureusement, ces dernières années, de plus en plus de personnes et de célébrités ont commencé à s’ouvrir sur leurs troubles psychologiques, ce qui nous aide à nous normaliser et à sortir du silence et de la stigmatisation.

Dans tous les cas, il est encore difficile de savoir comment parler de santé mentale avec des personnes qui souffrent d’un problème, en étant délicat et respectueux. Surtout si nous ne l’avons jamais vécu. Par conséquent, il est important de savoir s’il convient ou non de demander, comment le faire et quoi dire ou ne pas dire.

Que les questions que vous posez sont sans jugement et favorables

Du département de psychiatrie de l’Université Columbia, ils ont publié un guide sur la façon d’interroger nos amis sur leur santé mentale. La première chose qu’ils recommandent est que nous considérions vraiment quel genre de relation avons-nous avec cette personneDepuis combien de temps nous la connaissons et à quel point nous sommes confiants et ce que cette personne nous a dit ou savons sur sa santé mentale. Cela nous donnera des indices sur la façon d’aborder cette personne.

En plus de cela, la clé serait de montrer son soutien et de faire des commentaires ou des questions. qui n’impliquent aucun type de jugement a fait l’autre personne. Certains sont aussi simples que « Comment vous sentez-vous? », « Y a-t-il quelque chose dont vous voulez parler? », « Puis-je faire quelque chose? », « Qu’aimeriez-vous être différent? » peut être suffisant. En général, il vaut mieux demander que d’affirmer, mais si nous le faisons, que ce soit pour montrer à l’autre personne qu’elle a notre soutien et nous serons là pour ce dont elle a besoin sans jugement ou conseil non sollicité sur ce qu’elle doit faire de sa vie.

Soulignez les changements que vous avez remarqués et qui vous inquiètent

Lorsque nous nous inquiétons de la santé mentale d’une autre personne, c’est généralement parce que nous avons remarqué des changements qui attirent notre attention et nous mettent en alerte. Beyond Blue est une organisation australienne de soutien à la santé mentale et au bien-être. Cette organisation propose quelques recommandations concernant les questions que nous pouvons poser à un ami qui nous préoccupe.

L’un d’eux est souligner les choses qui nous ont inquiétés et demandez à leur sujet. De Beyond Blue, ils recommandent des choses comme « Tu ne sembles plus être toi-même ces derniers temps, est-ce que quelque chose ne va pas? », « J’ai remarqué que tu ne traînes pas beaucoup avec nous ces semaines-ci, est-ce qu’il se passe quelque chose? » ou simplement signaler directement que nous sommes préoccupés par cette personne.

Écoutez ce que l’autre personne a à dire (et respectez ce qu’elle ne veut pas dire)

Écouter une autre personne, c’est non seulement prêter attention à ce qu’elle dit, mais aussi respecter lorsqu’elle ne veut rien dire. Ce n’est pas parce que nous posons toutes les «bonnes» questions que l’autre personne voudra nous répondre ou en parler et il est important que nous les respections. Nous pouvons lui dire ouvertement que nous respectons sa décision, mais que nous sommes là pour lui ou elle si à tout moment ils veulent parler.

Si l’autre personne veut nous dire ce qui lui arrive, il est important que nous ne jugions pas ce qu’il nous dit. Une bonne manière de montrer que nous sommes à l’écoute et d’encourager la réflexion est de reformuler les choses que vous nous avez dites. De Beyond Blue, ils font des recommandations pour des phrases telles que « D’après ce que vous me dites, ces dernières semaines ont été difficiles: dites-m’en plus si vous le souhaitez », « Comment cela vous affecte-t-il? », « Prenez votre temps, je sais que c’est difficile de parler »ou« Comment tout cela est-il pour vous? ».

Encouragez-les à demander de l’aide

Qu’il veuille vous parler ou non, si nous nous inquiétons pour l’autre personne, il peut être judicieux de l’encourager à demander de l’aide. Animer ne signifie pas forcer ou faire pression, mais plutôt dites-leur qu’il y a une telle possibilité et qu’il a votre soutien s’il décide de le faire.

Tu dois le soutenir

Parler de santé mentale n’est jamais facile. Que cette personne ait décidé de s’ouvrir avec vous et de partager quelque chose avec vous est très spécial et important. Par conséquent, si vous le faites, évitez tout jugement ou toute solution magique. Les personnes qui souffrent de problèmes de santé mentale tels que l’anxiété, etc., savent déjà des choses comme celles-ci, nous devrions tellement nous inquiéter parce qu’il n’y a pas de raisons, ou que nous avons des raisons d’être heureux, mais nous ne pouvons pas éviter ce qui nous arrive.

C’est donc une bonne idée d’apprécier qu’ils vous ont parlé et de se concentrer sur l’autre personne et ce dont elle a besoin. Des choses comme « Je suis là pour vous aider avec tout ce dont vous avez besoin, vous n’êtes pas seul », « Merci de l’avoir partagé avec moi, ça n’aurait pas dû être facile », « Que puis-je faire pour vous?«,« Si je me dépasse ou que j’interfère trop, faites-le moi savoir »,« Avez-vous pensé à demander de l’aide? Puis-je vous aider? » ce sont d’excellentes options.

Images | Personnes normales