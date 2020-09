Le manga de Shingeki no kyojin est dans sa dernière ligne droite. L’auteur de la bande dessinée, Hajime isayama, a déclaré début 2020 qu’il reste peu de chapitres pour terminer son travail.

Dans le dernier épisode, un événement terrible a été montré pour la ville de Mare, dont les habitants ont été tués par l’arrivée de la titans colossaux.

Les spoilers de Shingeki No Kyojin Manga 132 Chapitre 132 ils ont révélé un triste adieu au personnage attachant. Netizen a partagé un fil de Twitter de ce qui va se passer dans l’intrigue.

Shingeki no kyojijn manga 132 spoilers

Le chapitre du manga s’intitule Les ailes de la liberté et montre une complication pour l’Alliance, un groupe composé des soldats de Paradis et des guerriers de Mare, dont le réservoir d’essence de leur avion a été détruit par Floch.

Avant ce qui s’est passé, ma maison il lui a transpercé la gorge et le personnage est mort. Ses derniers mots furent: «S’il vous plaît, ne partez pas ou tous les Eldiens seront tués. N’arrêtez pas notre diable, notre espoir », a-t-il conclu.

Parce que le titans colossaux étaient sur le point d’arriver, le commandant Hanji zoe Il décide de se sacrifier et de lutter contre les créatures pour que les autres fuient à temps.

Avant que l’Alliance ne s’échappe, Hanji déclare le nouveau commandant du Corps Scout: Armin Arlet. A la lamentation des fans, l’ancien capitaine est mort brûlé par la vapeur émise par les titans.

Dans la dernière vignette du manga Shingeki no Kyojin 132, Zoe apparaît entourée de ses anciens compagnons qui sont également morts au combat contre les terribles créatures.

Combien de Titans a Eren?

Actuellement, Eren Jaeger possède trois pouvoirs de Titan, il est donc devenu très puissant et la cible principale de la nation ennemie de Marley. Avec lui, combattez Armin, le Titan colossal et Zeke, le Titan Bête.

Qui est le père d’Eren Jaeger?

Rod Reiss. Il était le père biologique d’Historia Reiss et le vrai roi et, par conséquent, l’homme avec la plus grande influence et le plus grand pouvoir politique à l’intérieur des murs. Son objectif était de retrouver le pouvoir de la famille Reiss volée par Grisha Jaeger, qui était à Eren.

Quelle est l’origine des Titans dans Shingeki no Kyojin?

Les premiers sont les héritiers d’Ymir Fritz, qui, il y a 1800 ans, a conclu un pacte avec le démon de la Terre pour devenir le premier Titan. Avec sa mort, il a divisé le pouvoir en neuf successeurs, tous des humains-titans, qui ont donné naissance à l’empire eldien.

L’origine du nom de Mikasa dans Attack on Titan

Isayama aurait nommé Mikasa d’après un navire blindé océanique de la force navale de l’empire japonais pour sa conviction qu’une série avec des personnages féminins nommés d’après des navires de guerre célèbres serait un succès.

Shingeki no Kyojin 4: la chaîne de télévision japonaise révèle le synopsis officiel de l’anime

Bien que l’anime n’ait pas de date de sortie exacte, la chaîne de télévision japonaise NHK a publié le synopsis officiel du dernier opus d’Attack on Titan, qui explique les aspirations de Eren Jaeger pour obtenir la liberté de sa ville.

Shingeki no kyojin 4. Crédits: MAPPA Studio

Synopsis de Shingeki no kyojin 4

Le titan a continué à rechercher la liberté à tous les âges. Il s’est battu pour la liberté. Son nom est: Attack Titan. La vérité hors des murs a finalement été révélée, ainsi que l’identité des géants.