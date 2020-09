La propagande électorale des sept matchs de la course aux élections du 18 octobre sera réglementé par le temps et surveillé par le Tribunal électoral suprême (TSE). Il y a un an, le la propagande dans les médias d’État n’était pas réglementée pour le temps et le MAS, qui a proposé Evo Morales, a profité de ces licences.

Sous-section I de l’article 18 du Règlement sur la propagande et la campagne électorale de cette année souligne que toutes les parties ils auront trois minutes par jour sur les chaînes de télévision d’État, dans ce cas, Bolivia Tv; autres trois minutes par jour sur les radios de portée nationale et propriété de l’État; pour journaux d’État ils peuvent poster une réimpression hebdomadaire.

Ce détail de temps n’existait pas l’année dernière dans le règlement que les anciens responsables électoraux et il ne réglementait que le temps de la propagande dans les médias privés de communication. Selon les données non officielles du corps électoral, il y a un rapport volumineux de toutes les transmissions faites par MAS.

Dans le cas des médias privés de communication, le règlement 2019 établi que toutes les parties pouvaient diffuser leur propagande à la radio et à la télévision jusqu’à 10 minutes par jour. Pour les journaux, il y avait jusqu’à deux pages par jour, mais le parti au pouvoir à l’époque réglementait sa propagande dans ces médias, qui n’a pas fait dans les médias d’État.

Il y avait une surveillance à toute l’activité qui fait du MAS une fête et dans la propagande électorale. Ce rapport est venu entre les mains des exvocales, mais il n’y a jamais eu de décision de ces autorités. Selon le rapport Evo Morales, en tant que candidat, effectué des actes de prosélytisme transmis par Bolivia Tv excédant abondamment temps raisonnables.

Le rapport indique que la diffusion moyenne d’actes de prosélytisme était d’au moins 90 minutes par jour. Il y avait des jours où les actes duraient 30 minutes et jusqu’à quatre actes par jour dans laquelle Morales assistait à des concentrations pour livrer des œuvres et les assistants les proclamaient, cet acte a été considéré comme de la propagande électorale.

L’adversité

Cette année, le 3 septembre le dessiner propagande électorale dans les médias d’État. Dans ce tirage au sort CC a obtenu la première place et sa propagande se répand depuis une semaine; Il est suivi de Juntos, Libre 21, MAS, PanBol, FPV, ADN et ferme Creemos.

Chaque jeu a 30 secondes d’espace pour diffuser leur propagande et Bolivia Tv la transmet. Les différentes forces sont responsable du contenu de cette propagande, en plus de son élaboration. Il y a un an, le TSE a embauché la société de production qui doit développer le contenu des publicités.

Cette année il n’y a pas de financement public et donc seuls les temps de diffusion sont régulés, chaque partie paie pour l’aménagement du spot, la durée et le contenu; Le TSE s’assure que les parties respectent les réglementations qui c’est 10 minutes tous les jours sur les chaînes nationales de radio et de télévision.

La propagande Juntos est en vigueur et est diffusée sur la chaîne publique, cette diffusion se poursuivra jusqu’à ce que le TSE prenne une décision sur l’alliance, après jeudi, la candidate Jeanine Áñez a renoncé à poursuivre dans la course électorale.

