Le groupe U2 redémarrera avec beaucoup de matériel bonus « Tout ce que vous ne pouvez pas laisser derrière vous » (2000), l’un de ses albums les plus aimés et primés, à la date à laquelle cette œuvre aura 20 ans dans la rue, le 20 octobre.

Registres de l’île et Musique universelle ont annoncé cette réédition de ce qui était le dixième album studio du groupe irlandais, qui a atteint le numéro 1 dans 32 pays et a jusqu’à présent expédié 12 millions d’exemplaires grâce à des succès tels que « Belle journée », « Coincé dans un moment dont vous ne pouvez pas sortir », « Élévation » et « Marcher sur ».

Parmi les nouveautés de ce « Tout ce que vous ne pouvez pas laisser derrière » renouvelé, il y a une version inédite de « The Ground Beneath Her Feet » qui sera présente dans les multiples formats dans lesquels elle sortira.

Dans l’édition la plus complète de U2, l’édition « super delux box set », 39 chansons supplémentaires seront incluses comme une grande attraction, y compris des faces B remasterisées telles que « Summer Rain », « Always », « Big Girls Are Best » ou « Don ‘ « Emmenez vos armes en ville. »

Il présentera également des extraits alternatifs des sessions de l’album («Levitate», «Love You Like Mad», «Flower Child»), ainsi que le morceau «Stateless», apparu sur la bande originale de «L’hôtel Million Dollar», et une version acoustique du morceau « Stuck In A Moment You Can’T Out Of » qui peut déjà être écouté sur les plateformes numériques en avant-première de cette version.

Le matériel sonore sera complété par l’audio complet avec les 19 chansons qui composent la tournée irlandaise U2 «Tour d’élévation» en route pour le Fleet Center de Boston (Etats-Unis) en juin 2001, ainsi qu’une collection de 11 remixes, dont un de « Walk On » de Wyclef Jean.

