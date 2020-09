Tout a commencé lors d’une réunion du

Groupe des journaux d’Amérique (GDA)

. Un peu plus d’un an s’est écoulé depuis la première réunion au cours de laquelle, avec des collègues des journaux indépendants les plus influents d’Amérique latine, nous avons eu une réunion avec le journaliste primé

Sally Lehrman

, fondateur de

Le projet Trust

(TP). Chaque fois que nous nous réunissons avec des membres du réseau qui a plus de

2900 journalistes expérimentés de la région, ainsi que des correspondants dans plus de 25 pays,

Il cherche à découvrir les initiatives les plus innovantes du journalisme au niveau mondial.

Sally a exposé pendant un peu plus d’une heure. Les questions des directeurs journalistiques se sont prolongées beaucoup plus que prévu, tandis qu’elle présentait son initiative. C’est la principale organisation internationale engagée dans la pratique d’un journalisme fiable, transparent et précis. TP a un processus de sélection et de normes exigeant, qui a nécessité l’ouverture d’informations, la réalisation de diverses implémentations technologiques et de nombreuses autres mises à jour sur la façon de présenter notre journalisme numérique afin de se conformer aux indicateurs numériques les plus stricts de confiance et de crédibilité. TP cherche à aider ceux qui nous lisent à distinguer les informations d’opinion, à en savoir plus sur nous et même à découvrir les profils des auteurs. Ces indicateurs doivent être présents et visibles dans les médias adhérant au projet, comme c’est le cas de LA NACION.

Notre équipe a travaillé semaine après semaine pour passer par les différentes validations jusqu’à ce que nous ayons finalement obtenu l’aval. C’est pourquoi, avec une grande fierté, nous tenons à vous dire que, dans le cadre de notre engagement pour un journalisme de qualité, LA NACION est le premier média argentin à faire partie du Trust Project.

Ce n’est pas simplement un autre label, mais un engagement concret vers l’excellence. Le Washington Post, le Corriere Della Sera, La Repubblica, El Mundo, El País, la BBC, The Economist, la DPA et le Globe and Mail, parmi d’autres médias de premier plan des États-Unis, du Canada et d’Europe, font déjà partie de cette ligue sélective. Un contenu original et de qualité est notre principal engagement et nous aspirons à ce que toutes les plateformes de distribution utilisent ces normes pour mettre en évidence un journalisme pertinent dans la vie des gens.

La crédibilité est sans aucun doute l’un des principaux atouts d’un média et c’est pourquoi, dans un pays marqué par une profonde fissure, le travail d’un journalisme professionnel qui vérifie, enquête et distingue les informations réelles des fausses nouvelles est essentiel. Les principaux bénéficiaires sont sans aucun doute nos lecteurs, qui pourront en apprendre encore plus sur la formule de notre journalisme.

Faire partie du Trust Project et être le premier média argentin à le faire n’est pas une autre étape importante pour nous. Cela a à voir avec la recherche constante d’amélioration et l’interaction quotidienne avec nos lecteurs. Il consiste à célébrer les succès et à assumer les erreurs afin de les corriger.

Dans un monde en proie à la désinformation, la transparence est un atout qui nous distingue, et nous espérons que de nombreux autres médias de notre pays rejoindront cette ligue et nous assumerons tous l’engagement d’avoir un journalisme plus nombreux et meilleur au service de la communauté. Nous remercions nos plus de 330 000 abonnés numériques pour leur confiance et pour avoir fait de nous le premier média en Amérique latine depuis le lancement du paywall. Aussi à tous ceux qui nous choisissent chaque jour pour obtenir des informations sur toutes nos plateformes. Nous optons pour plus.

Selon les critères de

Plus d’informations

Avec l’aimable autorisation de La Nacion