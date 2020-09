La La police britannique a arrêté lundi un homme de 27 ans, soupçonné d’avoir poignardé une personne à mort et gravement blessé deux autres, ce week-end à Birmingham, deuxième ville du Royaume-Uni.

« Nous avons arrêté un homme soupçonné de meurtre et sept tentatives de meurtre lors d’une série d’attaques au couteau à Birmingham »La police des West Midlands a annoncé.

Selon les premières conclusions de l’enquête, les attaques ont été perpétrées au hasard.

Un homme de 23 ans, Jacob Billington, est décédé, et un autre homme et une femme, âgés respectivement de 30 et 22 ans, ont été grièvement blessés et sont hospitalisés dans un état critique. Un ami de Billington, 23 ans également, est dans un état grave. Quatre autres ont des blessures mineures.

Les attentats se sont produits aux premières heures de dimanche à divers endroits de cette ville du centre de l’Angleterre.

Selon les premières recherches, Rien ne permet de penser pour le moment à l’hypothèse «terroriste» ou à celle d’un crime de haine, ni à un conflit entre gangs, comme initialement pensé.

IMAGES DU SUSPECT

La police a publié dimanche des images du suspect, un jeune homme noir, cagoulé et vêtu d’un pantalon sombre., capturé par des caméras de surveillance et a déjà reçu «plusieurs réponses».

« L’un de ces indices nous a conduits dans le quartier de Selly Oak où un homme a été arrêté » aux premières heures de lundidit la police.

Aucune des victimes de l’attaque n’avait de relation avec des gangs, et les personnes attaquées semblent avoir été choisies « au hasard », a déclaré le responsable.

Un témoin, Savvas Sfrantzis, propriétaire d’un restaurant-grill, a affirmé avoir vu une femme se faire poignarder à plusieurs reprises.

Elle a dit que l’agresseur avait un « petit couteau, pas très gros, et l’a poignardée au cou ». Il a décrit un assaillant « très froid » qui est parti calmement avec un « sourire » alors que plusieurs personnes essayaient de le suivre pour l’arrêter.

CRITIQUES DE LA POLICE

La police a été critiquée pour ne pas avoir pu arrêter rapidement l’agresseur, qui a eu le temps de commettre plusieurs attaques dans différents quartiers, beaucoup d’entre eux avec de nombreux bars et restaurants très fréquentés le soir du samedi au dimanche.

« Les rues étaient bondées (…) et il semble qu’il a pu se faufiler parmi les gens et passer inaperçu », a déclaré lundi matin David Jamieson, le chef de la police locale, sur la chaîne de télévision Sky News. « Il y aura une enquête approfondie pour savoir pourquoi et comment cela a pu arriver », a-t-il ajouté.

Birmingham, avec un million d’habitants, est l’une des villes les plus cosmopolites du Royaume-Uni. Il y a quelques années, elle a été marquée par une explosion de violence des gangs.

Le 20 juin, trois hommes ont été tués à coups de couteau dans un parc de Reading, une ville à l’ouest de Londres.s. L’enquête est entre les mains de la police antiterroriste.

Le suspect Khairi Saadallah, un réfugié libyen de 25 ans, a été accusé de trois meurtres et de trois tentatives de meurtre. Selon sa famille, il souffrait de troubles mentaux dus à la guerre civile en Libye.

Saadallah avait été libéré de prison début juin après avoir été incarcéré pendant plusieurs mois pour des crimes non liés au « terrorisme », y compris une agression.

L’attaque n’a pas été revendiquée.

Six jours plus tard, un homme a poignardé et blessé six personnes dans un hôtel accueillant des réfugiés à Glasgow, en Écosse, mais il a été exclu qu’il s’agissait de «terrorisme».

Inchangé par rapport à novembre 2019, le niveau de menace « terroriste » du Royaume-Uni est en troisième année sur une échelle de cinq, considéré comme « significatif ».