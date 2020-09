Jour de l’indépendance du Guatemala Doodle

Un des griffonnages qui ont commémoré le jour de l’indépendance du Guatemala. (Photo de presse gratuite: Google)

Qui n’a pas été diverti par les célèbres griffonnages de Google?; ces petites actions animées où, en quelques minutes, le moteur de recherche le plus célèbre de la planète nous rapproche des faits historiques mondiaux et locaux.

Celles-ci sont survenues en 1998 lorsque les fondateurs de l’entreprise, Larry Page et Sergey Brin, ont modifié le logo coloré pour confirmer leur présence au festival des arts Burning Man de cette année-là. Ils ont placé derrière le deuxième «o» de Google un bâton animé qui a envoyé un message aux utilisateurs pour les informer qu’ils ne seraient pas au bureau.

Deux ans plus tard, le duo a demandé au webmaster de l’entreprise, Dennis Hwang, de créer un «doodle» sur le 14 juillet. Le résultat a été un succès auprès des utilisateurs. Depuis cette date, la demande de dessins animés a augmenté et à ce jour, plus de 4 000 personnes ont été créées.

Gustavo Alvarado, directeur marketing chez Google pour la Colombie et l’Amérique centrale, expert des problématiques de transformation digitale, et qui se qualifie également de rêveur et curateur curieux, nous en dit plus sur ces outils, ainsi que sur ses liens avec les éphémérides guatémaltèques, comme le Le jour de l’indépendance.

Différents griffonnages qui célèbrent les artistes, les intellectuels et les dates importantes de la région d’Amérique centrale. (Photo de presse gratuite: Google)

Quels événements sont pris en compte pour créer un doodle?

Nous avons trois sources d’inspiration: La première est d’écouter ce que les utilisateurs partagent avec nous. Nous sommes ouverts à recevoir des idées; Tout le monde peut les envoyer à doodleproposals@google.com.

Un autre est les équipes régionales que nous couvrons dans différents pays. Nous prenons le pouls et voyons quelles pourraient être de bonnes idées à représenter dans les griffonnages.

La troisième source est constituée de personnes de différents pays qui travaillent chez Google et proposent ce qui pourrait être une bonne date à célébrer.

Nous organisons des événements autour de sujets liés à la science et à la technologie qui génèrent de la nostalgie; auteurs, penseurs et artistes régionaux; des jalons historiques tels que l’arrivée de l’homme sur la Lune; événements amusants ou quelque chose avec une pertinence mondiale et locale.

Nous cherchons à inspirer, surprendre et générer cette curiosité chez les utilisateurs.

Une fois le thème choisi, quelles sont les étapes de la création?

Pour générer les doodles, il doit y avoir une équipe derrière. Une fois que nous sommes d’accord sur ce que nous allons faire, nous établissons ce que nous voulons mettre en évidence. Nous avons une équipe qui étudie comment nous pouvons lier le doodle à la date, et l’équipe de designers – les griffonneurs – commence à travailler.

Nous commençons par une première ébauche et avec cela nous voyons si quelque chose doit être inclus ou s’il y a quelque chose que nous devrions supprimer. Nous continuons avec une série de 3 ou même 4 interactions jusqu’à ce que nous ayons le doodle que les utilisateurs voient le jour de la commémoration.

Le temps de création varie, mais cela prend d’un mois à un mois et demi.

Dans le cas de la fête de l’indépendance du Guatemala, il y a eu un processus créatif dans lequel les valeurs les plus pertinentes et les plus transmises ont été mises en évidence.

Quelle quantité d’informations l’équipe doit-elle examiner pour exprimer la date dans une conception et une idée dynamiques?

Assez. Les Doodlers doivent lire à l’avance sur le sujet; enquêter sur l’impact des projets à célébrer et comprendre les célébrations et ce que nous voulons exprimer afin que cela reflète cette réalité dans les pays. Il y a tout un travail d’exploration.

Quels sont les différents formats?

Il y a les statiques, les animés comme s’il s’agissait de GIF, et les interactifs qui permettent à l’utilisateur d’avancer dans le doodle.

Ce dernier que nous essayons de faire lorsque nous voulons célébrer quelque chose au niveau mondial. Nous voulons que les utilisateurs découvrent par eux-mêmes. Nous voulons surprendre et ravir, mais aussi éveiller cette curiosité.

Nous aimons donner aux utilisateurs la possibilité de découvrir via Google, quelque chose qu’ils n’avaient pas en tête. Faites-en le point de départ pour pouvoir approfondir des sujets spécifiques.

En fait, vous pouvez aller sur www.google.com/doodles et vous pouvez voir tous les doodles qui ont été publiés. Ils peuvent regarder les jeux interactifs – comme Pac-Man et le Magicien d’Oz – et continuer à jouer avec eux.

A propos de Gustavo Alvarado

Il est responsable marketing pour Google Amérique centrale et les Caraïbes. Pendant 10 ans, il a travaillé dans le conseil en ligne aux États-Unis, en Espagne, au Ghana, au Chili, au Pérou, au Mexique et en Colombie.

Ses spécialités incluent l’amélioration de la marque, la planification stratégique, la transformation marketing, etc.

Il est qualifié de « curieux nomade, rêveur et guérisseur », ainsi qu’un passionné de culture pop et de certains sports.

Depuis combien de temps des griffonnages sur les éphémérides guatémaltèques sont-ils publiés?

Le premier doodle pour le Guatemala est sorti vers 2008. Nous en avons célébré environ 20 pour le pays. La plupart ont été fabriqués aux États-Unis.

Comment agissez-vous sur Google à partir de ces outils interactifs?

Dans le domaine du marketing, nous essayons de connaître l’utilisateur, nos produits et de les unir grâce à la magie et à la technologie. Les griffonnages font partie de ces choses.

Mon équipe met en œuvre ces idées; Nous faisons le premier filtre là où nous voyons les premières idées, et nous décidons avec lesquelles avancer. C’est un groupe de plus de 20 personnes.

Gustavo Alvarado est à la tête du département Marketing de Google pour l’Amérique centrale et les Caraïbes depuis plus de 9 ans. (Photo de presse gratuite: Gustavo Alvarado)

On l’appelle un rêveur et curateur curieux, comment avez-vous réussi à le capturer d’une entreprise comme Google?

Nous sommes dans un environnement et une situation complexes et ambigus, où la seule constante au cours des cinq derniers mois a été le changement. Nous avons vu comment des choses que nous pensions se passeraient pendant des années, se produiraient en semaines.

Quand je me définis comme une personne passionnée et curieuse, cela a à voir avec les possibilités que la technologie offre pour en tirer le meilleur parti et grandir, mais cela n’est possible que par curiosité.

J’ai appris cela avec des griffonnages; car ce que nous voulons, c’est surprendre les utilisateurs et montrer ce que l’on est capable de faire avec la technologie pour susciter la curiosité d’apprendre quelque chose sur un sujet.

Comment la créativité peut-elle nous sauver à une époque dominée par les implications du covid-19?

La créativité est importante car elle essaie de trouver de nouvelles façons d’obtenir un résultat. Pour être créatif, vous devez avoir l’esprit ouvert et être prêt à apprendre, désapprendre et réapprendre.

Avec cette attitude dans laquelle vous grandissez, vous apprenez toujours de nouvelles choses; il est plus facile de faire face au changement et de s’adapter.