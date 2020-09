22 septembre Sorties Blu-ray, numériques et DVD

Nouveaux films sur Blu-ray / DVD

Le plus recherché

Inspiré par une histoire vraie captivante, un journaliste d’investigation (Josh Hartnett) se bat pour exposer la vérité tordue derrière un buste d’héroïne orchestré par des flics sales pour encadrer un homme innocent – le condamnant à la prison à vie dans une prison thaïlandaise.

Maison effrayante

Le lauréat d’un Oscar, Ben Kingsley, joue un magicien au mystérieux secret. Il vit seul avec son jaguar, Shadow, dans la Spooky House, un ancien manoir truqué de tours de magie et de chambres cachées.

Beckman (DVD)

L’ex-assassin Beckman devient révérend et adopte une adolescente au passé mystérieux. Quand une secte kidnappe sa fille, il cherche à se venger. Mais Dieu a-t-il d’autres plans?

Les chiens danseurs de Dombrova (DVD)

Par une froide nuit d’hiver, les frères et sœurs séparés Sarah et Aaron Cotler arrivent à une gare vide à Dombrova, en Pologne. Avec leur seul trajet disponible étant un conducteur silencieux, ils se lancent dans une quête pour réaliser le souhait de leur grand-mère mourante: trouver, déterrer et ramener à la maison les os de son chien d’enfance préféré, Peter.

La récolte: un documentaire sur la crypto-monnaie (DVD)

Un pays qui, il n’y a pas longtemps, souffrait de coupures d’électricité quotidiennes, est maintenant engagé dans une forme hautement technologique de capitalisme. Situé dans la région rurale de Kakheti, en Géorgie, ce documentaire rigoureux, évitant les commentaires verbaux et même la musique, dresse silencieusement une image du processus d’extraction de bitcoins, juxtaposé sur fond de routes non pavées et de voitures tirées par des chevaux.

Club de lecture

L’Incal

Chef-d’œuvre de science-fiction de Moebius et Alejandro Jodorowsky réuni dans un volume épique. Perdez-vous dans l’histoire qui a inspiré de nombreux cinéastes légendaires, dont George Lucas et Ridley Scott.

John Difool, un détective de petite classe dans un monde dystopique dégénéré, trouve sa vie bouleversée lorsqu’il découvre un ancien artefact mystique appelé «The Incal». Les aventures de Difool le mettront en conflit avec le plus grand guerrier de la galaxie, le Metabaron, et l’opposeront aux formidables pouvoirs du Technopope. Ces rencontres et bien d’autres constituent une histoire aux proportions comiques et cosmiques qui a Difool se battre non seulement pour sa survie même, mais aussi pour la survie de l’univers tout entier.

Rééditions

Alejandro Jodorowsky: Collection de restauration 4K

L’Alejandro Jodorowsky: 4K Restoration Collection comprend un livre en couleur avec des photos et des essais, un jeu de cartes artistiques et une affiche de film recto-verso avec le jeu de 6 disques. Le nouveau contenu comprend des instructions récemment filmées avec Jodorowsky, son fils Brontis, qui fait ses débuts d’acteur en tant que jeune garçon d’El Topo. Également interviewé, son assistant personnel de longue date Pablo Leder. En plus des restaurations 4K, il y a de nouvelles introductions par le professeur Richard Peña de l’Université Columbia, un documentaire amini «A to Z of The Holy Mountain», raconté par le biographe Jodorowsky Ben Cobb, et des bandes sonores originales d’El Topo et The Holy Mountain.

Petits monstres

Brian (Fred Savage) est un élève de sixième qui a récemment déménagé dans une nouvelle ville qui trouve et se lie d’amitié avec Maurice (Howie Mandel), le monstre sous le lit de Brian. Alors que Brian et Maurice s’amusent beaucoup à faire des bêtises, les choses deviennent sérieuses quand le frère de Brian est kidnappé!

Frisson

Un des premiers films du célèbre cinéaste David Cronenberg. Les résidents d’un immeuble de grande hauteur sont infectés par un parasite qui les transforme en hôtes fous de sexe et violents.

Le vent se lève

Le célèbre cinéaste Hayao Miyazaki (Spirited Away) livre un chef-d’œuvre moderne avec cette exploration de la passion créative nominée aux Oscars dans un monde hostile.

Coup de fouet (4K)

Lauréat de 3 Oscars, WHIPLASH raconte l’histoire d’un élève batteur ambitieux (Miles Teller) et de son impitoyable professeur (J.K. Simmons) qui ne reculeront devant rien pour atteindre la perfection.

Je suis un danseur

L’un des plus grands danseurs de ballet de sa génération, Rudolf Noureev est à l’apogée de ses pouvoirs dans ce portrait documentaire intimiste de 1972, qui offre un regard sans précédent sur la formation et le dévouement derrière son art électrisant.

Nouveau sur la HD numérique

Antebellum

L’auteure à succès Veronica Henley (Janelle Monáe) se retrouve piégée dans une réalité horrible qui la force à affronter le passé, le présent et l’avenir – avant qu’il ne soit trop tard.

Merle

Lily (Susan Sarandon) convoque ses filles Jennifer (Kate Winslet) et Anna (Mia Wasikowska) pour une dernière réunion de famille alors qu’elle cherche à mettre fin à sa bataille avec une maladie en phase terminale. Au milieu des adieux doux-amers, des sentiments non résolus font surface.

Jay Sebring… Aller à la vérité

Un portrait éclairant de Jay Sebring, l’artiste, designer et entrepreneur depuis longtemps oublié qui a créé une industrie de la coiffure et de la beauté d’un milliard de dollars et défini des styles hollywoodiens emblématiques pour les hommes.

Alive (clip exclusif)

Un homme et une femme gravement blessés se réveillent dans un sanatorium abandonné pour découvrir qu’un gardien sadique détient les clés de leur liberté et les réponses horribles quant à leur identité réelle. Gagnant de 23 prix du Festival du film! Sera le titre principal de la célébration annuelle de Slipknot – Knotfest!

Pas de fuite

Une star des médias sociaux se rend à Moscou pour capturer de nouveaux contenus. Repoussant toujours les limites et s’adressant à un public croissant, lui et ses amis pénètrent dans un monde froid de mystère, d’excès et de danger. Alors que la frontière entre la vie réelle et les médias sociaux est floue, le groupe doit se battre pour s’échapper et survivre.

TV sur Blu-ray et DVD

Outlander: Saison cinq

Jamie Fraser doit se battre pour protéger ceux qu’il aime, ainsi que la maison qu’il a établie aux côtés de sa femme, Claire Fraser, de leur famille et des colons de Fraser’s Ridge. Ce nouveau manteau de responsabilité le voit opposé à son parrain, Murtagh Fitzgibbons Fraser, un leader de la rébellion des régulateurs de Caroline du Nord.

Riverdale: La quatrième saison complète (DVD)

C’est la dernière année pour Archie et le gang dans la quatrième saison de RIVERDALE, ce qui signifie des matchs de football, River Vixens, des fêtes, un nouveau directeur et les applications universitaires toujours redoutées. Mais la dernière année signifie aussi des moments doux-amers comme le premier dernier jour du lycée.

Outpost: Saison 2 (DVD)

Après avoir vaincu Dred et repris l’avant-poste, Talon et Gwynn se préparent à la guerre. Talon approfondit l’invocation de démons, tandis que Gwynn recrute des alliés. La trinité du Premier Ordre connue sous le nom de «Les Trois» révèle des pouvoirs mystérieux alors qu’ils envoient des espions, des assassins et une arme dévastatrice vers l’avant-poste.

The Good Fight: Saison 4 (DVD)

La quatrième saison de The Good Fight voit Reddick, Boseman et Lockhart naviguant dans un paysage très différent. Après avoir perdu leur plus gros client, Chumhum, et que le nom de leur partenaire fondateur a été terni, Reddick, Boseman et Lockhart ont été contraints d’accepter une offre d’un grand cabinet d’avocats multinational, STR Laurie, pour devenir une petite filiale.