3 films dans lesquels Adam Sandler et Drew Barrymore ont joué | .

Récemment Adam Sandler et Drew Barrymore ont relancé une scène d’un de leurs films, ce n’est pas la première fois qu’ils travaillent ensemble, il y a 3 films dans lesquels on les a vus former un beau couple, découvrir ce qu’ils sont.

Adam Sandler est un acteur renommé qui, en plus d’agir, se consacre également à la production films humoristique, il est scénariste et aussi musicien, il a actuellement 54 ans et est originaire des Etats-Unis.

Drew Barrymore De son côté, c’est aussi une actrice de renom, mais elle est aussi réalisatrice, mannequin, photographe et productrice américaine, elle a 45 ans 9 de moins qu’Adam.

Les deux célébrités ont une excellente chimie qui peut être appréciée à la fois sur et hors de l’écran, c’est un plaisir de les revoir toujours ensemble encore et encore dans leurs films, c’est le genre de personnages que l’on ne se lasse pas de voir à cause de la qualité de l’interprétation de leurs rôles. personnages.

Adam se caractérise par avoir des films qui ont toujours un enseignement lié à la famille ou à la société, tout au long de sa carrière nous avons apprécié de grandes collaborations avec différentes célébrités, dont Rob Schneider, avec qui il est apparu avec des personnages secondaires dans son films et lui dans le sien.

En revanche, Drew a une carrière un peu plus longue que Sandler, elle a commencé très jeune dans le monde du théâtre, elle a toujours été considérée comme une femme talentueuse dès son plus jeune âge, même si elle a traversé certaines situations un peu compliquées. Tout au long de sa carrière, il a réussi à y faire face et aujourd’hui il jouit d’une santé et d’une grande renommée.

Comme si c’était la première fois

Vous vous souvenez sûrement de ce film, il est probable qu’à la télévision et même à Netflix vous l’ayez vu à plus d’une occasion.

« Comme si c’était la première fois », raconte l’histoire d’une jeune femme qui perd la mémoire chaque nuit, le lendemain elle revit le dernier jour qu’elle a vécu avant un tragique accident.

Henry tombe amoureux d’elle, il travaille pour l’aquarium de la ville et quand il se rend compte de son problème, il essaie de la faire tomber amoureux tous les jours, ce qu’il réussit bien qu’au début il ait un peu lutté.

Le 14 septembre, Drew a partagé une vidéo dans laquelle ils ont tous deux revécu une scène du célèbre film, nous la partagerons tout de suite avec vous.

Lune de miel en famille

« Family Honeymoon » créé en 2014 est le dernier film qu’ils ont fait ensemble, comme prévu, il était certain que le plaisir et les sentiments seraient assurés et encore plus compte tenu des performances de Drew Barrymore et Adam Sandler.

A cette occasion, deux parents célibataires se retrouvent en voyage en Afrique, le personnage de Drew était la mère de deux garçons, tandis que le personnage d’Adam avait 3 belles filles.

Bien que l’on puisse dire que le film est très prévisible, il est assez amusant de finir par le regarder, en raison des événements qui finissent par vivre, également dans ce film Bella Thorne apparaît alors qu’elle était adolescente.

Le meilleur de mes mariages

Ce film sorti en 1998 était le premier film qu’ils ont réalisé ensemble « Le meilleur de mes mariages » ou « Le chanteur de mariage » en anglais raconte l’histoire d’une jeune chanteuse de mariage et d’une serveuse simple et humble en quête d’amour.

Billy Idol apparaît dans une scène à la fin du film où le personnage d’Adam dédie une chanson à Drew au sommet d’un avion.

« Le meilleur de mes mariages » est un film que vous apprécierez sûrement non seulement à cause du plaisir de voir Sandler et Barrymore ensemble, mais à cause de l’intrigue, et comme vous vous en souvenez sûrement, les films de l’acteur ont généralement beaucoup de comédie du début à la fin, presque toujours se terminant par des larmes d’émotion occasionnelles.