1/2

5 chansons qui ont Mia Khalifa dans leur nom et qui sont tendance | Instagram

5 chansons qui ont Mia Khalifa dans leur nom et qui sont à la mode

Dès que vous entendez le nom de Mia Khalifa, vous vous souvenez immédiatement du travail avec lequel elle est devenue célèbre, quand elle était actrice de films pour adultes, il est aujourd’hui une grande source d’inspiration pour certains chanteurs qui ont créé des chansons en son honneur, sachez les 5 chansons inspirées par Khalifa.

Aujourd’hui Mia khalifa Elle est également un mannequin, une femme d’affaires et une commentatrice sportive de renom, cet épisode de sa vie est ce qu’elle a le plus voulu effacer de son passé, car bien qu’elle n’ait été dans l’industrie du cinéma pour adultes que depuis peu de temps à ce jour, elle continue de s’associer avec lui.

Et est-ce que Mia khalifa est devenu l’un des noms les plus recherchés de l’Internet, la jeune fille de 27 ans vit aujourd’hui une vie bien remplie aux côtés de son fiancé le chef Robert Sandberg et leurs animaux de compagnie.

Le modèle de calendrier est originaire de Beyrouth, au Liban, comme vous vous en souviendrez récemment, il y a eu des explications qui ont suscité l’inquiétude de tout le monde, y compris Khalifa qui a décidé de mener des dons pour soutenir ses compatriotes, heureusement il a réussi à collecter une grande somme d’argent pour soutenir les gens qui ont été affectés par les expositions.

L’une des chansons les plus récentes que l’on entend parler de Khalifa est précisément celle que vous pouvez trouver sur YouTube sous le nom « iLOVEFRiDAY – MiA KHALiFA (Tik-Tok ANTHEM) (Hit or Miss) ».

Mia a été une source d’inspiration pour beaucoup, non seulement à cause des 4 mois au cours desquels elle a participé à l’industrie du cinéma pour adultes, mais parce que malgré cela, elle est devenue une femme capable d’aller de l’avant malgré les critiques. et continuer à grandir en ne laissant que des choses positives pour elle.

Ci-dessous, nous montrons le top 5 des chansons qui portent l’inspiration de Mia Khalifa et son nom dans le titre

une

iLOVEFRiDAY

C’est peut-être la chanson qui est actuellement la plus à la mode, car elle critique le modèle avec du rythme et des paroles fortes.

Vous ne pourrez sûrement pas manquer le fait d’écouter cette chanson, cliquez sur le lien pour le faire.

Le 4 mars 2018, la mélodie est sortie, elle compte actuellement 111 millions 431 mille 690 vues sur la chaîne YouTube iLOVEFRiDAY.

Tutoriel sur comment humilier quelqu’un avec de la musique et réussir », commentaire d’un utilisateur sur la vidéo.

deux

Durant

Cette version s3nsuaI d’une chanson en espagnol avec le nom de Mia Khalifa inclus attire l’attention de tout le monde, même si c’est celle qui a le moins de vues sur la liste.

La mélodie est sortie le 4 février 2019, c’est peut-être l’une des chansons les moins connues qui porte le nom du mannequin.

Si vous souhaitez écouter la chanson, cliquez ici.

3

Le temps passe

2 minutes et 44 secondes se composent de la mélodie suivante, si vous voulez l’écouter, cliquez ici.

Quand cela a été entendu dans le gymnase de notre école … et nous sommes une école catholique et tout le monde chantait », a partagé un utilisateur dans les commentaires.

Nul doute qu’à ce jour, le nom de Khalifa est synonyme de sensualité et d’attractivité.

4

Skan ft. MIME

Trap City est la chaîne YouTube qui présente cette chanson par Mia khalifa cliquez sur le lien pour profiter de la mélodie.

Bien qu’elle n’ait pas de vidéo officielle, ses abonnés ont hâte qu’elle soit publiée, c’est le 22 août 2017 que cette chanson a été téléchargée sur la plateforme, qui à ce jour compte 18 millions 119 mille 052 vues.

5

Alex Rose ft. Tout-puissant

Alex Rose ft. Tout-puissant a publié la chanson de «Khalifa» Le 11 février 2019, la vidéo compte 25 millions 598 mille 503 vues sur la chaîne YouTube d’Alex Rose.

Alex Rose est l’un de ceux qui font les chansons les plus accrocheuses », a partagé un internaute dans la vidéo.

Cette mélodie faite dans le style du trap est l’une des plus écoutées aujourd’hui, car ses adeptes affirment qu’elle avait prédit le couvre-feu dû à la pandémie.