Par rapport à la plupart des sous-genres d’horreur, l’horreur folklorique n’est pas aussi facile à classer. Il est convenu que L’homme en osier, Le général Witchfinder, et Le sang sur la griffe de Satan sont la sainte trinité de l’horreur populaire, mais au-delà de cela, cela devient un peu trouble parce qu’il n’y a pas de règles claires. L’horreur folklorique a cependant quelques traits déterminants.

Le paysage est intégral; souvent situé dans des zones rurales ou campagnardes, le paysage est utilisé de manière esthétique. La nature est un outil visuel pour créer des atmosphères et des mythes. Ils ont tendance à être imprégnés de paganisme, ou similaires, et comportent des sacrifices pour apaiser les esprits ou les dieux de la terre. Surtout, l’horreur folklorique explore le folklore à travers l’horreur, qui, à son tour, peut prêter à l’imprécision du sous-genre.

Les choix de diffusion en continu de cette semaine concernent l’horreur folklorique au-delà de la sainte trinité. Mieux encore, ils vous soulageront de rester à l’intérieur, loin des terreurs de la nature.

Un champ en Angleterre – Prime Video, Tubi

Le réalisateur Ben Wheatley a éclaté avec le film d’horreur folklorique Kill List. Cela ne pouvait pas être plus éloigné de son incursion précédente dans l’horreur populaire. Tourné en noir et blanc, A Field en Angleterre suit un groupe de déserteurs fuyant la bataille en 1648 après JC en Angleterre. Ils tombent sur un champ de champignons, décident d’en manger pour le dîner et sombrent dans un chaos d’arguments et de paranoïa. C’est la guerre civile anglaise sur les champignons magiques, et c’est tout aussi fou que cela puisse paraître. Une allégorie effrayante pleine d’humour tordu, ce film est polarisant. C’est comme regarder un trip acide gravement dément, alors méfiez-vous de ceux qui préfèrent une structure d’histoire plus traditionnelle.

Apôtre – Netflix

Le scénariste / réalisateur Gareth Evans apporte chaque morceau de la brutalité croustillante de The Raid et The Raid 2 pour son film d’horreur folklorique d’époque. Dan Stevens, de l’invité, incarne Thomas, un homme qui se rend sur une île isolée pour infiltrer la secte qui a enlevé sa sœur contre une rançon. Les dirigeants de la secte affirment que l’île stérile a été rendue fertile grâce à des sacrifices de sang, et dans sa quête, Thomas apprend la sombre vérité derrière ces sacrifices. Situé en 1905, Apostle est un objectif lent à construire le mystère, mais cela vaut la peine d’attendre. Les rebondissements et la violence viscérale en font un dernier acte saisissant et sanglant avec une effusion de sang torrentielle.

Visage de cruche – Tubi, Vudu

Ada (Lauren Ashley Carter) vit dans une communauté rurale de l’arrière-bois qui vénère une fosse mystérieuse avec des pouvoirs de guérison. Ils sacrifient régulièrement un des leurs à la fosse, décidé par le visage que Dawai (Sean Bridgers) sculpte sur une cruche. Quand Ada découvre son visage sur la dernière cruche de Dawai, elle le cache pour éviter son sacrifice. En représailles, l’entité dans la fosse se déchaîne de colère, provoquant un effet domino de tragédie. Cet indie à petit budget n’est pas si raffiné, mais il est morose et implacable dans la morosité. Ses fortes performances le portent.

Le sanctuaire – Hulu

Si les films d’horreur folkloriques à combustion lente ne vous conviennent généralement pas, essayez celui-ci pour la taille. Après la disparition d’un routard, une journaliste retrace son histoire dans un petit village de Pologne et engage deux amis pour l’accompagner dans sa quête de réponses. Ils rencontrent des habitants hostiles, ce qui oblige le journaliste à tenter de les contourner. Il en résulte que le trio devient la prochaine cible du sacrifice humain rituel parmi les villageois. Il y a cependant bien plus que ce que vous pensez de cette configuration standard. Le sanctuaire fusionne l’horreur populaire avec un autre sous-genre éprouvé, offrant un croisement surprenant plein de frayeurs avec sa nouvelle version. Un rythme soutenu et des tropes subvertis en font une entrée divertissante dans le sous-genre.

The Wailing – Crackle, Prime Video, Shudder, Tubi, Vudu

L’arrivée d’un mystérieux inconnu suscite la méfiance parmi les habitants d’un village rural, qui devient une paranoïa à part entière lorsque la maladie commence à se propager. La maladie semble rendre le malade homicide, sans raison. L’enjeu devient personnel pour l’enquêteur lorsque sa fille tombe également malade et qu’il se tourne vers un chaman pour obtenir des réponses. La tension monte progressivement à mesure qu’elle insuffle plusieurs tropes d’horreur différents dans ce conte unique. Recherchez le meurtre, les exorcismes et le grand mal pour mettre en évidence son message. Alors que l’horreur populaire est un sous-genre souvent considéré comme un jeu dans le passé, The Wailing prouve à quel point cela peut être intemporel et terrifiant.