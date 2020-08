Les remakes d’horreur ont souvent une mauvaise réputation. Pour les fans, rien n’attire la colère aussi vite qu’une annonce de remake d’un original très apprécié. En d’autres termes, il y a une pression immense pour tout cinéaste qui tente d’approcher une propriété bien-aimée avec sa propre vision.

Mais s’il y a eu beaucoup de remakes d’horreur décriés au fil des ans, il y a aussi eu un nombre important de films fantastiques qui ont retravaillé les favoris du genre. Certains ont même réussi à éclipser l’original, comme The Fly de 1986 ou The Thing de 1982. Qu’elle soit mauvaise ou bonne, une nouvelle interprétation d’un film n’efface pas le film préexistant et propose souvent la découverte de l’original pour un public moderne.

Ces cinq films d’horreur montrent ce que les remakes réussis font bien; ils honorent le matériel source tout en développant leur propre identité pour se démarquer.

Tous ces éléments, comme toujours, sont disponibles en streaming dès maintenant.

Dîner de sang – Hulu

Pourrait aussi bien lancer les sélections de cette semaine avec un film qui ne respecte pas les règles de ce qui définit un remake. Techniquement, Blood Diner était initialement destiné à agir comme une suite de Blood Feast de Herschell Gordon Lewis avant de devenir un film autonome. Ce changement a abouti à une comédie d’horreur loufoque des années 80 qui refait le classique des éclaboussures; au fond, la prémisse est essentiellement la même. Réalisé par Jackie Kong, Blood Diner suit deux frères chargés par leur oncle tueur en série décédé de poursuivre ses tentatives de ressusciter la déesse Sheetar. Ils le font en utilisant leur dîner pour organiser des fêtes rituelles et attirer les femmes dont ils récoltent des parties du corps. Une paire de détectives a du mal à suivre le carnage. L’original l’a bien joué, tandis que Kong rattrape l’excès des années 80 pour un maximum de rires gonzo.

The Crazies – Pluto TV, Prime Video, Tubi

Cette mise à jour de 1973 de George A. Romero est lourde de suspense et d’effroi. Situé dans une petite ville de l’Iowa, les habitants commencent à devenir inexplicablement violents. L’un écrase un match de baseball avec un fusil de chasse, un autre met le feu à sa maison avec sa famille enfermée à l’intérieur, et d’anciens amis se retournent avec l’intention de tuer. Le shérif David Dutton (Timothy Olyphant), son adjoint Russell (Joe Anderson), la femme de David, Judy (Radha Mitchell), et son assistante, Becca (Danielle Panabaker), s’unissent pour survivre aux assauts de citoyens fous et de l’armée qui est arrivée pour étouffer l’épidémie. C’est une course atroce pour s’échapper pour le quatuor, en évitant les forces armées et les personnes infectées. Que ce soit un film d’épidémie signifie qu’il pourrait frapper un peu trop près de chez nous ces jours-ci. Pourtant, c’est un remake solide et intense qui est trop souvent négligé.

Invasion of the Body Snatchers – Prime Video

Cette mise à jour du film de science-fiction de 1956, Invasion of the Body Snatchers est considérée comme l’un des meilleurs remakes. Pour une bonne raison. Des gousses étranges débarquent sur Terre, grandissent et envahissent San Francisco. Ils prennent le contrôle des humains pendant qu’ils dorment, créant des doublons sans émotion pour conquérir le monde. C’est une histoire qui devrait vous sembler assez familière à ce stade, étant donné qu’elle a été refaite tant de fois, mais il est difficile de secouer les images de cette version. Le double bâclé qui a épissé le visage d’un homme sur le corps d’un chien, le cri horrible des imitateurs stupides pour alerter la ruche extraterrestre et la révélation étrange de la prise de contrôle du corps de la capsule contribuent tous à un film d’invasion déconcertant. Le casting est empilé ici aussi; Donald Sutherland, Brooke Adams, Veronica Cartwright, Art Hindle, Leonard Nimoy et Jeff Goldblum.

Nosferatu le Vampyre – Prime Video, Tubi

Le film muet Nosferatu a contourné le manque d’autorisation pour adapter Dracula de Bram Stoker en modifiant des détails vitaux spécifiques. Dracula devint le comte Orlock et reçut une métamorphose monstrueuse. Considérant que c’est le meilleur film allemand, il est normal que Werner Herzog ait écrit et réalisé un remake. Seulement cette fois, le copyright de Dracula était entré dans le domaine public. Tout en rendant visuellement hommage au film de F.W. Murnau, Herzog a rétabli ses personnages dans l’original de Stoker. Klaus Kinski fait un monstre irrésistible dans Count Dracula, et Lucy Harker d’Isabelle Adjani est tout aussi fantastique. Un spectacle visuel luxuriant qui met l’accent sur la solitude et l’isolement de Dracula, avec une partition émouvante également. Pour ceux qui aiment un tas de pathos maussades dans leur horreur, c’est un must.

Nous sommes ce que nous sommes – Pluto TV, Prime Video, Shudder, Tubi, Vudu

Du réalisateur de Stake Land, Jim Mickle, et co-écrit avec sa star Nick Damici, ce remake aborde le film mexicain de 2010. Il suit la famille recluse Parker, un groupe religieux qui suit les anciennes coutumes, y compris le jeûne et les festins rituels. La mort inattendue de leur mère oblige Iris (Ambyr Childers) et Rose (Julia Garner) à assumer des responsabilités qu’aucune normale ne doit endurer. Une lente construction d’horreurs troublantes, ce remake donne une approche unique au cannibalisme. Il met également en vedette Bill Sage, Wyatt Russell, Kelly McGillis et Michael Parks. La performance de Parks en tant qu’homme méfiant à l’égard de la famille après la disparition de sa fille vaudrait à elle seule la montre, mais le point culminant macabre fait plus que payer la représentation méditative de la ferveur religieuse.