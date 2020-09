« La connectivité doit être un droit de l’homme », soutient Claudia Uribe de l’UNESCO.

Mais dans les zones rurales les plus reculées ou les quartiers vulnérables avec peu de connectivité, les cours en ligne sont pratiquement impossibles.

C’est là, au milieu de l’urgence, que les enseignants distribuent des guides de travail à domicile ou quittent les devoirs par un coup de téléphone.

Cependant, il y a des zones où le covid-19 s’est propagé si fortement que même les enseignants ne peuvent pas s’approcher des maisons. Et comme de nombreuses familles vivant à la campagne n’ont pas de téléphone, le contact a été perdu.

« Il y a des enfants qui n’ont pas appris à lire ni à écrire »Wilson León, un enseignant de l’école primaire bolivienne à Loman, Chuquisaca, une zone agricole et d’élevage avec un accès Internet minimal, a déclaré à BBC Mundo.

L’une des choses qui l’inquiète le plus est l’incertitude sur l’avenir des étudiants et l’impossibilité de les rejoindre.

«Là où vivent mes élèves, il n’y a pas de signal Internet», explique León, qui marchait pendant des heures pour transporter du matériel pédagogique de maison en maison, ce qu’il ne peut plus faire.

D’abord parce que les contagions ont explosé dans son quartier. Et deuxièmement, parce que le gouvernement bolivien a annoncé en août la fermeture anticipée de l’année scolaire, en raison du manque de conditions pour garantir l’accès à l’éducation virtuelle.

En conséquence, les étudiants ont été automatiquement promus au cours suivant, avec un manque de connaissances qu’il sera probablement difficile de combler.

En Amérique latine, la pandémie de coronavirus a provoqué la fermeture temporaire de milliers d’écoles, affectant 160 millions d’étudiants, d’après les estimations de l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture (Unesco).

« La connectivité doit être un droit de l’homme», Argue Claudia Uribe, directrice de l’éducation pour l’Amérique latine de l’organisation, en dialogue avec BBC Mundo.

Mais tant que cela ne se produit pas, la région est exposée à «faire face à une catastrophe générationnelle» en matière d’éducation, prévient-il.

En fait, la Banque interaméricaine de développement (BID) estime qu’environ 20% de la population latino-américaine n’a pas un accès adéquat à l’Internet mobile.

Et s’ils ne sont pas connectés, la possibilité que les familles avec enfants suivent les cours est assez faible.

Voici six effets que la pandémie a causés au niveau de l’éducation:

1. Interruption de l’apprentissage

L’effet le plus évident des fermetures d’écoles est la perturbation de l’apprentissage. Bien que ce soit un problème à tous les niveaux d’enseignement, ceux qui souffrent le plus sont les petits qui commencent l’année scolaire et ceux qui sont sur le point d’obtenir leur diplôme.

Le plus petit car, s’ils n’acquièrent pas les compétences de base comme la lecture et l’écriture ou l’addition et la soustraction, faire face à un déficit indispensable pour avancer vers des grades supérieurs.

Et le plus important parce que leurs perspectives d’accès à l’enseignement supérieur ou au monde du travail deviennent plus difficiles.

2. Manque de puissance

Une grande partie des écoles publiques d’Amérique latine ils distribuent de la nourriture gratuite aux enfants qui n’ont pas les ressources financières pour financer le petit-déjeuner et le déjeuner.

3. Familles mal préparées à enseigner

Que les enfants consultent en ligne ou reçoivent des guides de travail sur papier, de nombreux parents ne sont pas préparés à répondre aux questions et à assister tout le processus d’enseignement.

Les familles de . ont dû s’adapter aux conditions difficiles imposées par les confinements et dans de nombreux cas, elles n’ont pas les connaissances nécessaires pour soutenir les élèves du primaire.

Pendant la pandémie, cette grande responsabilité qui ajoute aux responsabilités professionnelles.

4. Inégalité d’accès aux cours numériques

Dans de nombreuses régions de la région, il n’y a pas de signal Internet et la possibilité qu’il arrive un jour est assez éloignée.

Il y a des pays en Afrique où des entreprises comme Google ont investi dans des plans pilotes tels que l’envoi de signaux via des montgolfières, mais ce sont des initiatives très complexes à reproduire à une échelle plus massive, comme l’explique Valtencir Mendes, spécialiste des programmes de télévision, à BBC Mundo. Éducation et innovation de l’UNESCO.

« Il est difficile de mettre en œuvre ces alternatives car le coût est très élevé », précise.

Il y a aussi des maisons où ils ont accès à Internet – grâce à l’achat de minutes de connexion – mais l’accès est limité.

« Il y a des parents qui me disent qu’ils doivent choisir entre acheter des minutes ou acheter de la nourriture », dit un enseignant chilien confronté à ce genre de problèmes en travaillant dans des zones vulnérables de Santiago.

Les experts s’accordent à dire que, si la fracture numérique a toujours existé, la pandémie a mis en évidence les traces laissées par les inégalités d’accès aux technologies.

5. Augmentation des abandons scolaires

Bien qu’il n’y ait toujours pas de chiffres sur les abandons scolaires en Amérique latine pendant la pandémie, des sources consultées par BBC Mundo dans les écoles et les organisations qui travaillent dans les quartiers pauvres ou les zones reculées affirment qu’il y a des élèves qui ont abandonné leurs cours ces derniers mois en raison de la pandémie. .

Dalia Dávila Il n’y a pas encore de statistiques régionales, mais les experts estiment que pendant la pandémie, le taux d’abandon augmentera.

« Le plus gros problème est que certains de ces étudiants ne reviennent pas « dit Uribe, car certaines sont directement intégrées sur le marché du travail ou les filles restent à la maison pour s’occuper de parents qui ont besoin d’aide.

6. Violence domestique et grossesses prématurées

« Cette crise a le plus affecté les filles »Mendes dit, parce qu’en restant dans la maison, ils sont exposés à des situations d’abus ou parce qu’ils sont simplement relégués aux tâches ménagères.

Le côté le plus dramatique de cette situation est que les grossesses prématurées ont augmenté et dans certains pays, les mariages forcés.

«La plupart de ces filles ne retourneront pas dans le système éducatif», ajoute-t-il, et leur vie changera à jamais.

Parce que les fermetures d’écoles sont une situation si grave, certaines initiatives d’urgence ont vu le jour pour tenter d’atténuer partiellement les effets des fermetures d’écoles par les gouvernements, les entreprises ou la communauté elle-même.

1. Un «modèle hybride» pendant la pandémie

Dans de nombreux pays de la région, dont le Brésil et le Mexique, les gouvernements centraux et locaux ont lancé des programmes éducatifs par le biais de la télévision et de la radio, en pensant spécifiquement aux familles sans accès à Internet.

Cependant, des experts tels que Mendes de l’UNESCO, assurent que des études ont montré que les cours de télévision sont une bonne option s’ils sont accompagnés de documents imprimés, de tutoriels téléphoniques ou d’un certain type de suivi des étudiants.

S’il s’agit de cours à la télévision sans autre complément, ils ne génèrent pas de bons résultats.

«Les plus efficaces sont les modèles hybrides», dit Mendes, citant comme exemple le plan mis en œuvre à Sao Paulo, au Brésil, où ils combinent des cours à la télévision, des ressources en ligne et du contenu sur papier.

Les experts de . Education recommandent l’application de modèles hybrides d’éducation pour faire face à l’urgence.

Les cours à Sao Paulo ont été interrompus à la mi-mars avec la fermeture de 5 400 écoles et en septembre seuls quelques établissements ont commencé à rouvrir leurs portes.

«Nous avons créé une application pour les téléphones portables, négociée avec les opérateurs téléphoniques, pour offrir internet gratuit pour les étudiants les plus pauvres et nous diffusons des cours sur deux chaînes de télévision », explique Rossieli Soares da Silva, secrétaire à l’éducation de l’État de Sao Paulo, à BBC Mundo.

Et au Mexique, depuis la fin du mois d’août, les étudiants ont commencé à suivre des cours à la télévision après un accord gouvernemental avec les chaînes de télévision pour diffuser du contenu à distance, car seulement 56% des ménages ont accès à Internett, selon les chiffres officiels.

Les autorités prévoient de produire 4 550 programmes de télévision et 640 programmes de radio en espagnol et en langues autochtones.

. Fin août, le gouvernement mexicain a décidé de donner des cours à la télévision.

Cependant, les syndicats d’enseignants ont exprimé des objections à l’initiative, arguant que l’apprentissage ne fonctionne pas par l’observation du contenu informationnel, mais par l’interaction avec les élèves.

2. Participation des entreprises

Les alliances entre les entreprises et les gouvernements u Les organisations internationales sont l’un des moyens les plus utilisés pour accroître la connectivité. Cette année, avec l’urgence imposée par la pandémie, de nouveaux projets ont vu le jour ou ceux qui existaient déjà ont été élargis.

Par exemple, en Argentine, la société Telefónica a conclu un accord avec le gouvernement pour donner un accès gratuit aux sites Internet éducatifs pendant la pandémie aux familles qui ne peuvent pas payer pour le service.

Et au Pérou, la même société, avec Facebook, la Banque interaméricaine de développement (BID) et la Banque de développement d’Amérique latine (CAF), a créé « Internet para Todos », une entreprise qui offre des services aux opérateurs mobiles locaux pour atteindre dans les régions éloignées.

À plus petite échelle, il existe des organisations qui distribuent puces, téléphones portables, paquets avec gigaoctets et minutes de connexion, ordinateurs et tout outil permettant d’améliorer l’accès à Internet.

. Les partenariats entre les entreprises et le gouvernement ont été essentiels pour faciliter l’accès à Internet dans certaines zones de la région.

Et dans les circonstances actuelles, dans les zones où les familles n’ont pas la possibilité de se connecter, il existe des organisations qui distribuent de l’encre pour les imprimeurs dans les écoles, afin que les parents prennent leurs devoirs sur papier.

Il existe également des initiatives pour former les enseignants aux compétences numériques de base. C’est le cas de l’Unicef ​​et de la société Tigo-Millicom, qui ont formé environ 130 000 enseignants en Bolivie et au Paraguay.

Ou ce que fait Technovation Chili, avec le soutien de la compagnie de téléphone Wom et d’autres fonds internationaux, en distribuant du contenu numérique – qui peut également être téléchargé et imprimé sur papier – dans les écoles qui livrent des paniers de nourriture à leurs élèves.

3. Héros anonymes des communautés elles-mêmes

Bien qu’il existe des initiatives des secteurs public et privé, la vérité est que l’Amérique latine regorge d’endroits où les enfants ont été complètement exclus du système scolaire.

Alors que le covid-19 continue de se propager, il y a des moments où la seule alternative est l’aide de voisins.

Dalia Dávila: La Mexicaine Dalia Dávila partage Internet depuis son magasin de tortillas avec les enfants du quartier.

Des voisins qui se procurent des photocopieurs pour partager les leçons, qui partagent les ordinateurs à tour de rôle ou qui empruntent Internet.

Il y a même des gens qui aident les étudiants depuis leur lieu de travail.

Cela fait Dahlia Davila, une Mexicaine de Tlalpan, qui partage Internet de son entreprise, « Tortillerías La Abuela », avec les enfants du quartier et leur fournit un ordinateur portable, un téléphone portable et une télévision.

Pour qu’ils ne soient pas assis par terre, Dávila a transformé le coffre d’une camionnette en un lieu d’apprentissage. Et il l’a appelé « Le petit coin de l’espoir ».

Dalia DávilaDávila a commencé par aménager le coffre d’un camion pour que les enfants du secteur puissent continuer à apprendre.

Son initiative a connu un tel succès que les gens sont venus offrir une aide financière par «parrainage» aux enfants et aux enseignants bénévoles qui renforcent le contenu diffusé à la télévision.

«J’ai trouvé d’autres endroits près de l’usine de tortillas où les enfants continuent à apprendre», raconte-t-il à BBC Mundo. Aujourd’hui, j’ai entre 50 et 60 enfants qui viennent chercher de l’aide.

« Je suis très heureux«, Dit-elle avec enthousiasme. « Je souhaite que tous les enfants puissent étudier. »