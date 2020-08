Tekashi 6ix9ine annonce son nouvel album « Tattle Tales » à Chicago, se moquant de tous les rappeurs de Chi-Town qui l’ont menacé.

C’est officiel. Tekashi 6ix9ine sort un nouvel album le 4 septembre intitulé Tattle Tales.

Acceptant sa nouvelle personnalité comme un vif d’or glorifié, le rappeur aux cheveux arc-en-ciel a fait l’annonce de manière ridicule, se dirigeant vers la ville où les gens le détestent le plus.

« TOUT LE MONDE VA AVANT SAUVER L’ALBUM TATTLE TALES 4 SEPTEMBRE‼ ️‼ ️‼ ️ NOUS VENONS ATTERRIR DANS LE BEAU CHICAGO », a écrit 6ix9ine sur Instagram.

Dans la vidéo ci-jointe, il raconte au monde entier le nouveau projet, qui comprendra probablement ses nouveaux singles « GOOBA », « TROLLZ » avec Nicki Minaj, et plus encore. Il se moque également de tous les rappeurs qui l’ont poursuivi, en particulier de l’équipage du chef Keef et de 600Breezy, versant de l’alcool sur le trottoir où, soi-disant, beaucoup de personnes ont été abattues. Son équipe le pousse ensuite, lui demandant de verser plus d’alcool sur le sol en raison du grand nombre de meurtres qui se produisent chaque semaine à Chicago.

De toute évidence, cette vidéo est incroyablement irrespectueuse. Nous parlons de personnes qui ont perdu la vie ici …

Pourtant, c’est assez drôle de voir jusqu’où 6ix9ine va dans ce sens. Nommer son album Tattle Tales est intelligent et parle de son génie du marketing, qui était exposé avant son arrestation en 2018.

Soyez honnête, allez-vous le vérifier?