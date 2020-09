Les ennemis du rappeur se sont tous manifestés pour peser.

Ce fut une journée difficile pour Tekashi 6ix9ine après que des nouvelles de ses ventes de projection TattleTales aient été partagées. Au départ, on pensait que le dernier projet du 6ix9ine ferait ses débuts au n ° 1 des charts, mais une nouvelle projection a dit le contraire. Tout comme son single « Trollz » avec Nicki Minaj, il est rapporté que les ventes de TattleTales ont chuté de façon spectaculaire et qu’il est maintenant prévu de vendre environ 50K unités la première semaine. Le rappeur a fait pas mal de battage publicitaire pour l’album, d’autant plus qu’il s’agissait de sa première sortie intégrale depuis sa libération de prison et son assignation à résidence.

Au cours des derniers mois, 6ix9ine a ciblé quelques-uns de ses collègues rappeurs. Il est engagé dans le bœuf avec Trippie Redd, Lil Tjay, Lil Reese, Blueface et même Lil Durk après avoir visité Chicago. L’artiste coloré a frotté quelques personnes dans le mauvais sens pendant son temps de pêche à la traîne en ligne, et après que les nouvelles de ses projections de ventes aient circulé, ces artistes se sont avancés pour se moquer de 6ix9ine.

Akademiks a partagé un post sur Instagram à propos de la projection et Blueface a commenté: « Dam 69 est tombé » et « Dam il serait toujours en vie si nyggas ne le gazait pas. » Lil Durk a ajouté: « C’est ce qui se passe quand vous allez à contre-courant de la voix lol ima notre vendre avec mes yeux fermés. » Lil Tjay n’avait pas grand-chose à dire, mais il a posté quelques émojis rieurs en pleurs. Tout cela a suivi la vidéo de Trippie Redd où il semblait rire des nouvelles de 6ix9ine. Consultez les commentaires ci-dessous.