Les Mexicains aiment les jeux vidéo, à tel point qu’ils contribuent à faire de l’Amérique latine la troisième région avec le plus de joueurs au monde, notamment dans le domaine des smartphones. En 2019, plus de 70 millions de personnes dans le pays se considéraient comme des joueurs, c’est-à-dire plus de la moitié de la population nationale. L’industrie n’a progressé que ces dernières années et cela ne devrait pas changer de sitôt.

Selon une étude de The Competitive Intelligence Unit (The CUI), 57% de la population nationale a le goût des jeux vidéo.

«À la fin de 2019, 72,6 millions de personnes sont considérées comme des joueurs au Mexique, lorsqu’elles jouent sur n’importe quel appareil: consoles, ordinateurs, smartphones, tablettes, entre autres. Cette comptabilité est 5,2% plus élevée dans sa comparaison annuelle et équivaut à un ratio de 57% de la population totale du pays », souligne-t-il.

Et bien sûr, le secteur des smartphones est le plus peuplé de tous, étant donné que Le Mexique a près d’un appareil mobile par personne. À la fin de l’année dernière, 119 millions de téléphones portables étaient déjà utilisés, et avec le lancement de titres populaires tels que Call of Duty Mobile, ce segment n’a augmenté que pendant 2020. Une des raisons: les jeux gratuits offerts par ce plate-forme, contrairement à ce que peuvent coûter d’autres comme les consoles de bureau.

Pour les joueurs mexicains, le smartphone est leur plate-forme préférée, tandis que deuxièmement, les consoles. La troisième place est occupée par les tablettes, tandis que le PC est en quatrième position.

Un autre fait intéressant est que la majorité des joueurs au Mexique ont en moyenne moins de 16 ans. 93,9% des moins de 16 ans jouent à un type de jeu vidéo. 90,3% des jeunes entre 16 et 20 ans jouent sur l’une ou l’autre plateforme, un chiffre qui tombe à 82,2% dans la tranche d’âge entre 21 et 25 ans.