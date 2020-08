Que ce soit le fait que chaque personne a beaucoup moins à faire ces jours-ci, tout le monde est coincé dans la maison, ou à cause de la sortie de Midnight Sun, la deuxième renaissance de Twilight est à nos portes. Alors que le 10e anniversaire du premier film a eu lieu en 2018, 2020 voit une résurgence majeure de la popularité de Twilight. Des TikToks aux soirées non-stop de la série sur Twitter, les vampires scintillants sont de retour.

Et bien que voyager ne soit pas quelque chose que beaucoup peuvent faire en toute sécurité pour le moment, il est facile de fantasmer sur où aller après la pandémie de COVID-19. Les fans de Twilight ont de la chance, car il y a une ville entière, et plus encore, qui s’adresse au monde des Cullen. Voici quelques endroits que les fans peuvent visiter dans la vraie vie.

Volterra, Italie, un spot de «New Moon», le deuxième livre de la saga «Twilight» | Alani Vargas

1. Résidence de Bella Swan

C’est probablement l’une des expériences les plus immersives que l’on puisse vivre en tant que fan de Twilight, à part la forme d’aller à Forks lui-même. Alors que la série se déroule à Forks, WA, le premier film a été tourné dans l’Oregon, ce qui signifie que la plupart des bâtiments de cette liste ne se trouveront pas dans la célèbre petite ville humide. Cependant, ne vous découragez pas, car la maison de Bella Swan est un endroit où les gens peuvent visiter et y séjourner.

Selon Insider, la maison est située à Saint Helens, OR, à environ 30 miles au nord de Portland. C’est un Airbnb qui s’appuie complètement sur Twilight. La maison est ornée de répliques du film du toit au sous-sol, y compris la décoration de la pièce de Bella fidèle au film et le couvre-lit presque précis. La courtepointe que sa mère lui a donnée est là, et même le salon ressemble à l’humble demeure dans laquelle Charlie Swan a vécu. C’est une activité ultime pour les fans de la franchise.

2. La maison Cullen

Une autre maison que vous pouvez visiter est celle appartenant à Edward Cullen et sa famille. Encore une fois, ce n’est pas à Forks mais à Portland, dans l’Oregon. À en juger par la vidéo et les photos de la maison et de l’itinéraire pour y accéder, elle vous transportera sûrement dans le monde de Twilight avec sa zone boisée.

Elle est connue sous le nom de Hoke House car elle appartenait à John Hoke, directeur de la conception de chaussures chez Nike. C’était en fait tout nouveau quand ils ont tourné le film; selon HomeDesignLover.com, la maison a été construite en 2006 et terminée en 2007; le film est sorti en 2008. Puisqu’il s’agit d’une propriété privée et non d’un Airbnb comme la maison de Bella, vous ne pouvez pas rejouer la scène « Tiens bon, singe araignée ». Mais vous pouvez dans votre cœur.

3. Forks High School (spoiler: ce n’est pas à Forks)

Encore une fois, le lycée de Forks vu dans les films était dans l’Oregon à cause de l’endroit où le tournage a eu lieu. Ce qui est intéressant ici, cependant, est le fait que deux lycées différents ont été utilisés pour constituer le Forks High vu dans Twilight.

Si vous voulez obtenir une belle photo extérieure sur Instagram, en prétendant que Tyler Crowley est sur le point de vous tuer avec son énorme fourgon, vous voudrez vous rendre au lycée Kalama à Kamala, WA. Kamala se trouve à environ 40 minutes de route de Portland. Et les parties intérieures de la cafétéria ont été filmées au Madison High School de Portland. Donc, si vous voulez vivre l’expérience réelle, Kalama High est l’endroit où vous devriez aller.

4. Restaurant Bella Italia

Alors celui-ci est un vrai lieu, mais issu du roman. Après que Bella soit allée à Port Angeles avec Jessica et Angela, elle se sépare d’eux et se retrouve pourchassée par des hommes humains, allez comprendre. Edward arrive juste à temps, et les deux se dirigent vers le restaurant Bella Italia.

Bien que cela soit également dans le film, le restaurant où Bella et Edward seraient allés à Port Angeles est celui «authentique» où vous pouvez manger. Donc, si vous vous retrouvez à Port Angeles, vous pouvez vous rendre à cet endroit précis. Commandez des raviolis aux champignons et du coca, d’accord?

5. Fourches, WA

Celui-ci est explicite. Avec d’autres franchises comme Harry Potter ou Star Wars, les fans doivent payer beaucoup d’argent pour accéder à l’équivalent réel de ces mondes fictifs. Mais pour les fans de Twilight, Forks est là depuis le début et n’est qu’une petite ville pittoresque de Washington.

Et le meilleur, c’est qu’il est essentiellement transformé en musée pour Twilight. Des hôtels à thème aux visites et événements spéciaux, la ville est le rêve d’un fan de Twilight.

6. Première plage, La Push

Selon LocationsHub.com, l’équipe de production de Twilight prévoyait de tourner sur la véritable première plage de La Push (comme dans le livre). Cependant, c’était trop loin de tout ce qu’ils faisaient dans l’Oregon. C’est alors qu’ils se sont tournés vers Ecola State Park, Cannon Beach, Oregon.

C’est là que Bella va avec ses amis du lycée et Jacob Black lui parle des Cold Ones, alias les Cullen alias les vampires.

7. Volterra, Italie

Enfin, si vous êtes vraiment aventureux ou prévoyez déjà d’être en Italie, rendez-vous à Volterra. C’est là que les Volturi ont leur siège à New Moon et la ville réelle est vraiment un spectacle à voir. Maintenant, les films ont été tournés à Montepulciano, en Italie. Les deux sont en Toscane, donc ils sont assez similaires. Cependant, Volterra est là où se trouve la vraie magie.

La ville s’est vraiment penchée sur le truc de Twilight, un peu comme Forks. Il y a des visites sur le thème de la Nouvelle Lune et le centre d’information a une tonne de souvenirs de Twilight.

C’est très amusant de se trouver dans les endroits qui figurent en bonne place dans le livre, en particulier la tour de l’horloge et les rues escarpées. Twilight a une telle qualité mystique pour les fans, et ces endroits ne vous décevront pas.

