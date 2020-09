8 septembre Sorties Blu-ray, numériques et DVD

Bienvenue dans la colonne Blu-ray, HD numérique et DVD de ComingSoon.net du 8 septembre! Nous avons mis en évidence les sorties de cette semaine dans des descriptions détaillées des différents titres ci-dessous! Cliquez sur chaque titre en surbrillance pour acheter via Amazon!

Nouveaux films sur Blu-ray / DVD

Superman: l’homme de demain

Suivez le jeune héros alors qu’il s’engage dans des batailles sanglantes et se bat pour sa vie. Le monde en apprendra plus sur Superman… mais d’abord, Superman doit sauver le monde!

Première vache

Deux voyageurs, en fuite d’une bande de chasseurs vengeurs dans le nord-ouest des années 1820, rêvent de s’enrichir, mais leur projet ténu de faire fortune à la frontière en vient à s’appuyer sur l’utilisation secrète de la précieuse vache laitière d’un propriétaire terrien.

Mauvaise éducation

C’était une vraie leçon de corruption. Le Dr Frank Tassone était un surintendant doux et charismatique dont le leadership a guidé Roslyn High School vers les plus hauts niveaux d’éducation. Il a également fait partie d’un stratagème de détournement de fonds de 11 millions de dollars qui a secoué la ville haut de gamme de Long Island. Hugh Jackman joue le rôle de Tassone avec Allison Janney comme chef d’entreprise et collègue dans le crime alors qu’ils coordonnaient le plus grand détournement de fonds dans les écoles publiques de l’histoire américaine – qui serait découvert par un jeune journaliste tenace du journal du lycée.

Quantique sanguin

Les morts reviennent à la vie à l’extérieur de la réserve isolée Mi’gmaq de Red Crow, à l’exception de ses habitants autochtones qui sont étrangement immunisés contre la peste des zombies.

Représailles

Orlando Bloom joue dans ce thriller tendu sur un démolisseur cherchant à se venger après avoir vu l’homme responsable d’un incident traumatisant de l’enfance.

Chêne puissant (DVD)

La vie de Gina prend un nouveau sens lorsqu’elle rencontre un jeune prodige de la guitare. Convaincue que le garçon est son frère réincarné, leader de ARMY OF LOVE, elle entreprend de rassembler le groupe dans cette histoire inspirante sur l’amour et le pouvoir de la musique.

Pèlerinage (DVD)

Une imagerie remarquable des voyages historiques de l’explorateur et écrivain du XVIe siècle Fernão Mendes Pinto, l’un des premiers Européens à naviguer et à parcourir l’Orient – l’Inde, le Japon et des endroits intermédiaires. Les interprétations chorales de l’album pop progressif des années 80 de l’auteur-compositeur-interprète portugais Fausto, Por Este Rio Acima, ajoutent de l’inspiration à un drame d’époque luxuriant.

Rééditions

Fantôme dans la coquille (4K)

2029 – Une femme cyber-agent du gouvernement et le Bureau interne des enquêtes sont sur la piste d’un «Puppet Master» – un virus informatique capable d’envahir le cerveau cybernétique et d’altérer la mémoire de sa victime.

La collection des classiques d’Alfred Hitchcock (4K)

Universellement reconnu comme le maître du suspense, le légendaire Alfred Hitchcock a réalisé certains des classiques les plus palpitants et inoubliables du cinéma. La collection Alfred Hitchcock Classics présente quatre films emblématiques de l’illustre carrière du réalisateur acclamé, notamment Rear Window, Vertigo, Psycho et The Birds dans une résolution 4K époustouflante.

Rob Zombie Trilogy Steelbook (exclusivité Target)

La trilogie terrifiante qui suit la saga sanglante de la famille dépravée Firefly, y compris 3 From Hell, House of 1000 Corpses et The Devil’s Rejects.

Noyaux du Kentucky

Les vaudevilliens au chômage Willie et Elmer deviennent en quelque sorte les gardiens de Spanky McFarland et pensent qu’ils ont fait fortune lorsque Spanky hérite d’une ferme dans le Kentucky.

Dr Who et les Daleks

Un inventeur excentrique et ses compagnons voyagent dans son TARDIS vers la planète Skaro et combattent la menace maléfique des Daleks.

Dr Who – L’invasion de la Terre de Daleks 2150 après J.-C.

Le complot diabolique des Daleks en 2150 contre la Terre et son peuple est déjoué lorsque le Dr Who et ses amis arrivent du XXe siècle et le découvrent.

Caro Diario

Nanni Moretti se dirige en jouant lui-même dans ce regard ironique sur la vie.

TV sur Blu-ray et DVD

Bull: Saison quatre (DVD)

La quatrième saison de BULL revient quelques mois après la révélation à la bombe selon laquelle le Dr Jason Bull (Michael Weatherly) attend un enfant avec son ex-femme et la sœur de Benny (Freddy Rodriguez), Isabella Colón (Yara Martinez).