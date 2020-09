Septembre a commencé avec un campagne de harcèlement et de retrait contre la Communauté de Madrid, gouvernée par le «populaire» Isabel Diaz Ayuso. Pedro Sánchez a ouvert le robinet et il a été rejoint par les médias socialistes et les politiciens. Le dernier, le président de Castilla-La Mancha, Emiliano Garcia-Page, qui a blâmé la population de Madrid pour 80% des cas subis par sa communauté: « Ils provenaient de la bombe virale radioactive qui a été posée à Madrid. »

L’attaque contre les madrilènes fait partie d’une campagne lancée par la gauche contre le grand bastion du Parti populaire. Les cas de contagion se développent de manière assez frappante à Madrid – rien n’a été dit sur le socialiste Aragon qui en août a atteint des niveaux de contagion qui l’auraient fait en phase arriérée et en un confinement massif – puisque dans la communauté présidant Ayuso, le nombre a augmenté. de test.

Mais cela n’a pas d’importance pour la gauche. Ce n’est pas dans les pires moments que le PSOE s’est lancé de manière aussi virulente contre l’Aragon, la Catalogne ou Valence, pour des intérêts partisans différents et évidents.

Emiliano García-Page a porté plainte contre la gestion exercée par Ayuso et veut éviter tout type de responsabilité pour ce qui arrive aux Castillans-Manchegos parce que Madrid est à blâmer. «La région se portera bien ou mal» selon que la communauté voisine est «contrôlée ou hors de contrôle».

Sánchez blâme les Espagnols

Pedro Sanchez a mis en évidence l’augmentation des cas de coronavirus au cours de l’été et a directement blâmé les citoyens espagnols pour cela en les reliant à un « Assouplissement par les citoyens des niveaux de protection et d’urgence sanitaire. » Le Premier ministre a également déclaré que « l’état de santé publique et l’évolution de l’épidémie à Madrid sont concernés ».

Dans une interview sur Cadena Ser, Sánchez a évoqué « L’évidence », que les êtres humains sont ceux qui agissent « comme des murs ou comme des vecteurs de propagation du virus » et que dans les premières semaines après l’état d’alarme, il y avait des cas parmi les travailleurs de terrain (le groupe saisonnier) et la vie nocturne.

« Il y a eu une série de relaxations de la part des citoyens en termes de niveaux de protection et d’urgence sanitaire qui ont permis une plus grande circulation », a-t-il dit.

Deuxièmement, il a également affirmé que si la coordination s’est améliorée, « les niveaux de suivi et les capacités stratégiques de certaines communautés autonomes doivent s’améliorer ». Sánchez a déclaré qu’il ne voulait pas «juger» ni entrer dans le débat sur les responsables, mais que l’évolution de l’épidémie n’est pas la même dans tous les territoires.

Après que la présidente de la Communauté de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ait accusé lundi le gouvernement d ‘«enseigner» avec la région pour avoir influencé son volume d’affaires, Sánchez a répondu que la seule chose que le directeur du CCAES a faite, Fernando Simon, était de transférer qui «inquiète l’état de santé publique et l’évolution de l’épidémie à Madrid».

Gracieuseté d’OkDiario