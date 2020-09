À peine vêtue, Kim Kardashian adore faire du mannequinat sur le capot d’une voiture | INSTAGRAM

Le beau modèle et socialite mondain, Kim Kardashian, a gagné sa grande renommée grâce à divers scandales médiatiques dans lesquels nous l’avons vue impliquée, cependant, aujourd’hui, elle mène une vie plus calme, profitant des miels de son excellent travail en lançant sa propre marque de gaines et de sous-vêtements.

Il y a quelques heures à peine, la célèbre jeune femme a décidé de télécharger 3 photos, avec lesquelles elle nous a montré que sa marque SKIMS est d’excellente qualité et qu’elle vous fait paraître sous votre meilleur jour en se modelant et en chouchoutant en même temps les fans fidèles qui aiment observer l.

Dans les deux premiers clichés, Kim Kardashian apparaît appuyée sur le capot d’une jolie voiture classique, vêtue d’un body blanc qui mettait en valeur sa grande beauté, car il contrastait avec sa peau bronzée et a fini par ravir ses fidèles fans qui en étaient plus que satisfaits. session.

Cela pourrait également vous intéresser: voici comment les membres de L’incroyable famille Kardashian regardent de leur côté

Il est à noter que les photos ont été bien accueillies, car elles ont rassemblé beaucoup plus de deux millions de likes en très peu de temps, un nombre qui même pour une mondaine de sa taille est assez bon, car plus les gens voient votre publication, plus il y en aura. au courant du lancement de sa nouvelle ligne de sous-vêtements.

En fait, la troisième photo montre toutes les couleurs du nouveau lancement de votre marque, étant assez diverses et qu’il y en a une spéciale pour chaque personne, s’adaptant aux goûts et aux styles de chacun.

Lire aussi: Montrez votre peau, Kylie Jenner modèle une tenue en résille et vous voyez tout en dessous

Ce qui lui manquait beaucoup dans les images publiées par Kim était ses jambes stylisées, qu’il portait au maximum, cherchant à chouchouter tous ceux qui l’attendaient pour télécharger du nouveau contenu, car il cherche également à ravir l’élève de tous.

Kim Kardashian a été à l’honneur grâce au fait qu’il y a quelques jours, elle a annoncé que son émission de téléréalité Keeping up With the Kardashian touchait à sa fin, tant d’utilisateurs ont été assez surpris car ils ne s’attendaient pas à la fin de ce programme. qui a accompagné la famille depuis presque sa création à travailler sur ce qui va connecter avec des millions de téléspectateurs qui ont bien aimé pouvoir les connaître un peu plus et savoir comment ils se comportent dans leur vie quotidienne.

Abonnez-vous à notre chaîne YouTube et obtenez plus de Show News!

Sans aucun doute, ce programme a ouvert énormément les portes à chacun des membres de la famille, car désormais chacun a sa famille, ses entreprises et d’autres. Il est à noter que cette réalité est à l’antenne depuis 2007 et met en vedette des membres de la famille Kardashian-Jenner et dans un communiqué de presse E!, Ils ont commenté que l’annonce émouvante avait été signée par Kris Jenner, Kourtney Kardashian, Kim Kardashian, Khloe Kardashian, Rob Kardashian, Kendall Jenner, Kylie Jenner et Scott Disick.

Kourtney Kardashian avait exprimé il y a quelques mois son désir d’arrêter de travailler sur la série, ce qui était un point de discorde entre elle, Kim et Khloe devant la caméra. De plus, dans la saison 18, Kourtney a déclaré qu’elle ferait une pause dans le tournage de l’émission de télé-réalité.

Il convient de noter que la saison 19, qui est la plus récente de Keeping Up, a arrêté ses enregistrements en mars en raison de la pandémie de coronavirus et sera diffusée le 17 septembre.

De cette façon, l’émission de téléréalité qui montre la vie de la famille dirigée par Kris Jenner et qui a transformé les membres de la famille en célébrités de classe mondiale prend fin après 20 saisons.