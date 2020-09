Quand vous pensez à Steve-O de Jackass, vous pensez probablement à certaines des cascades et des farces épouvantables qu’il a faites dans sa carrière. Quand vous pensez au célèbre chef Gordon Ramsay, vous pensez probablement à beaucoup de très bons plats, aux cris et aux mots «sandwich cru» et «sandwich idiot». Mais quand vous les mettez ensemble, qu’obtenez-vous? Beaucoup de chaos, c’est quoi.

Récemment, le couple a fait la une des journaux, séparément, pour avoir fait des choses qui les mettraient généralement à la une des journaux. Steve-O a fait des nouvelles après s’être collé sur un panneau d’affichage avec du ruban adhésif pour promouvoir sa nouvelle spéciale, Gnarly, et Ramsay a poussé les fans à remettre en question son steak cru qu’il avait posté sur son Instagram.

Mais les deux hommes ont fait la une des journaux lorsqu’ils se sont réunis pour cuisiner sur la chaîne Youtube de Ramsay, en avril, révélant aux gens que les deux stars étaient des fans l’une de l’autre. Ils ont fini par combiner leurs domaines d’expertise et faire des choses folles dans la cuisine.

Disons simplement que Ramsay ne pense pas que Steve-O est un sandwich idiot … ou peut-être qu’il le fait.

Qui inviterait Steve-O à venir les aider à cuisiner dans leur cuisine? Ramsay bien sûr, qui est tout aussi fou. Même si Ramsay est un perfectionniste total dans sa cuisine, c’est un peu ironique qu’il ait invité Steve-O, qui pourrait transformer n’importe quoi en une cascade dangereuse, pour l’aider à cuisiner dans son émission Youtube, Scrambled.

Mais Ramsay et Steve-O se sont néanmoins réunis pour la collaboration, et le cascadeur a même apporté sa propre marque de sauce piquante, Steve-O’s Hot Sauce for Your Butthole.

En relation: Simon Cowell et Gordon Ramsay sont-ils des amis ou des ennemis?

Le couple est parti pour faire une omelette du sud-ouest. Cela semble assez simple, mais avec les petites cascades que Steve-O a continué à distraire, il a donné à Ramsay une course pour son argent. Dès le départ, le cascadeur était en train d’équilibrer l’un des couteaux de Ramsay (qui, selon le cuisinier, sont si tranchants qu’il pourrait vous raser les poils de vos jambes avec eux) sur le bout de son nez.

« Vous avez dit que ces jours étaient révolus! » Ramsay a dit après avoir maudit plusieurs fois. « Non, je suis plus stupide que jamais, » répondit Steve-O. Le couple a ensuite parlé de la façon dont Steve-O a inventé ses cascades et où tout a commencé.

Puis ils ont commencé à faire cuire les œufs et Steve-O a expliqué qu’il n’avait pas mangé de viande ou de poisson au cours de la dernière décennie, tout en se faisant crier par Ramsay de l’aider à cuisiner.

En relation: Qu’est-ce que Donald Trump et Gordon Ramsay ont en commun? Apparemment, moins de sommeil

«Tu ne pensais pas que tu allais juste venir me regarder putain, n’est-ce pas? Ramsay a plaisanté. Steve-O a ensuite été distrait à nouveau et est entré dans une histoire sur le moment où il avait injecté 5 onces de vodka dans ses veines et bien sûr Ramsay lui a crié de continuer à cuisiner.

Tout en cuisinant, ils se sont liés à l’Angleterre, le pays d’origine de Ramsay et où Steve-O est né et est allé à l’école.

L’omelette contenait apparemment beaucoup de poivrons épicés parce que Steve-O se demandait à haute voix si Ramsay « lui jouait un tour », faisant la chose la plus épineuse. C’était si épicé que même l’équipage et Ramsay lui-même ont commencé à tousser à cause des fumées.

Quand il était temps de casser les œufs, Steve-O a commencé à les jongler alors que Ramsay essayait de lui apprendre à les casser sur une surface plane. La star de Jackass a bien sûr fait un gâchis. Disons simplement que l’omelette de Ramsay est sortie bien meilleure que celle de Steve-O, qui était trop occupé à essayer de faire basculer la sienne en l’air.

En relation: Les LA Lakers ont mis Gordon Ramsay dans de sérieux problèmes

La meilleure partie de tout le clip a été lorsque Steve-O a eu la brillante idée d’essayer sa sauce piquante … dans ses yeux. Après en avoir tamponné dans l’œil, il a crié un peu et le médecin a dû venir lui mettre des gouttes, mais il était bien de manger les omelettes après cela.

« Je pensais que tu plaisantais jusqu’à ce que je voie toute la putain de bouteille entrer dans ta paupière, » dit Ramsay, ayant l’air d’avoir risqué un bambin dans la cuisine toute la journée.

« Je suis venu ici pour faire deux choses, rencontrer Gordon Ramsay et botter le cul », a conclu Steve-O. Il semblerait donc qu’ils ne s’étaient jamais rencontrés avant de faire la vidéo. Vous ne sauriez jamais avec la façon dont ils agissaient et se moquaient.

Malgré la réalisation d’une vidéo incroyablement hilarante sur quelque chose d’aussi banal que des œufs brouillés, c’était la première fois que le duo collaborait. Nous espérons qu’ils sont devenus amis après avoir vu Steve-O se brûler presque les yeux ensemble parce que nous avons besoin de collaborations plus farfelues entre les deux. Qui sait ce qu’ils feraient ensuite.

Suivant: Gordon Ramsay pense-t-il que les concurrents de Hell’s Kitchen sucent?