Il a été annoncé il y a quelque temps que Rocket League serait libre de jouer cet été. Cela a fourni une fenêtre de sortie vague dont tout le monde n’était pas sûr, mais maintenant nous savons officiellement quand le jeu devient jouable au prix de rien. Beaucoup de gens demandent à quelle heure Rocket League est libre, et vous découvrirez ici l’heure de sortie pour PS4, Xbox One et Nintendo Switch.

En plus de devenir jouable au prix de rien sur les plateformes déjà existantes, le jeu rejoint également la boutique Epic Games. Et, pour célébrer cette occasion, il va y avoir un événement croisé avec Fortnite nommé Llama Rama. Cela offrira aux fans la possibilité d’obtenir des récompenses en jeu pour les deux expériences multijoueurs.

Si vous n’avez jamais joué au soccar auparavant et que vous prévoyez son arrivée précieuse sans étiquette de prix, vous découvrirez ci-dessous l’heure de sortie de Rocket League pour jouer gratuitement sur PS4, Xbox One et Nintendo Switch.

Bande-annonce de la saison 1 de Rocket League

Bande-annonce de la saison 1 de Rocket League

À quelle heure Rocket League est-il libre de jouer?

L’heure de sortie de Rocket League sera le 23 septembre à 8h00 PDT.

Cela signifie que l’heure de sortie de Rocket League pour le jeu gratuit devrait également être 11h00 HNE et 16h00 BST pour PS4, Xbox One et Nintendo Switch.

Soccar devrait également être disponible pour obtenir et télécharger sur la boutique Epic Games aux heures susmentionnées.

La saison compétitive 1 a commencé! Rappel: les défis et les tournois compétitifs seront mis en ligne demain lorsque le jeu gratuit sera lancé à 8 h PDT (15 h UTC). – Rocket League (@RocketLeague) 22 septembre 2020

Avec Rocket League qui devient gratuit sur PS4, Xbox One et Nintendo Switch, les choses recommencent avec un événement de la saison 1.

Il y aura également de nouveaux tournois compétitifs et des défis à l’échelle du jeu, et – comme mentionné précédemment – il y aura un événement croisé avec Fortnite peu de temps après.

