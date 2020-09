Alors que les Emmys se préparent à dérouler le premier tapis rouge virtuel dimanche soir, les nominés et les présentateurs réinventent ce que signifie s’habiller pour une cérémonie de remise de prix majeure dans le confort de leur propre salon, avec ou sans l’aide d’un styliste célèbre.

«Viens comme tu es, mais fais un effort!» était le code vestimentaire décrit dans une lettre de l’animateur de l’émission, Jimmy Kimmel, et des producteurs exécutifs dans la foulée des nominations de cette année – et un que les stylistes, dont Chloe Hartstein, qui habille la star de «Glow» Betty Gilpin, ont pris à cœur.

«C’est agréable d’être à nouveau dans un espace créatif», dit Hartstein, qui a commencé à discuter des options avec son client dès que les nominations ont été annoncées plus tôt cet été.

«Nous sommes très ouverts d’esprit à ce sujet, et je pense que tout le monde se sent d’une certaine manière, ému à l’idée de se rhabiller, je pense, simplement parce que nous portons tous des sweats et des t-shirts depuis six mois,» ajoute Hartstein, dont les conversations sur les looks Emmy avec Gilpin, qui est nominée pour la meilleure actrice de soutien dans une série comique, allaient du politique au glamour. Finalement, ils ont atterri sur un look taille-up adapté à Zoom qui est «décontracté et qui fait une déclaration», dit-elle.

Jill Lincoln et Jordan Johnson, l’équipe de stylisme derrière Rachel Brosnahan – une fois de plus nominée pour son rôle dans «The Marvelous Mrs. Maisel» d’Amazon Prime – ont également saisi l’occasion de sortir des sentiers battus avec leur client, qui a sorti le rouge de l’année dernière tapis dans une robe Eli Saab Haute Couture asymétrique à sequins bleu marine.

«Nous nous sommes tellement amusés avec ça parce que chaque année, c’est un peu le même chapeau, essayant de réinventer la roue. Cette année, nous devons vraiment être ludiques avec ça », explique Johnson à propos du look loungewear de Brosnahan – un thème que d’autres nominés devraient également adopter. «Nous allons également un peu plus ludique avec les bijoux, et il y a aussi un élément philanthropique», dit Lincoln.

«Nous avons eu un afflux de demandes de stylistes de tous les horizons pour s’habiller», confirme la créatrice Morgan Lane, dont la marque de vêtements de nuit de luxe éponyme est adorée par Laura Dern, Harry Styles et les Kardashian, et qui prévoit le nouveau code vestimentaire des Emmy. comme ayant un impact durable sur la mode des tapis rouges. «Je crois que le passage à l’acceptation des vêtements de détente de luxe comme une option en dehors de la pandémie est inévitable car notre style est devenu de plus en plus décontracté au fil des ans», ajoute Lane, notant que sa marque enregistre actuellement les plus fortes ventes en ligne c’est jamais eu pour cette période de l’année.

Pendant ce temps, contrairement aux années passées où travailler avec un styliste pour des remises de prix était une pratique courante, de nombreux nominés choisissent de s’habiller eux-mêmes. «Sur les neuf candidats nominés avec lesquels je travaille régulièrement, seuls deux d’entre eux – et l’un d’entre eux est nouveau – veulent faire des essayages», note le styliste Michael Fisher, qui travaille avec les nominés Nicholas Braun, et Ramy Youssef, un premier client. «Beaucoup d’acteurs veulent y aller doucement, pas prendre ça au sérieux peut-être. Chacun a des niveaux différents de ce avec quoi il est à l’aise et de ce à quoi il veut faire face maintenant. Je pense que beaucoup de gars viennent de dire, je peux habiller ça de mon placard.

«Nous n’avons pas à faire d’appareillage, nous n’avons pas à risquer que quiconque soit exposé au COVID. C’est très différent d’une saison de récompenses régulière. »

Braun, qui a remporté sa première nomination aux Emmy Awards pour son rôle d’acteur de soutien dans «Succession» de HBO, a opté pour un smoking plus traditionnel («avec un drôle de penchant», dit Fisher), tandis que Youssef, qui zoomera sur la cérémonie de son arrière-cour, «voulait aller plus décontracté, quelque chose de plus authentique pour qui il est», note le styliste basé à New York.

Mais quel que soit le code vestimentaire, c’est une victoire tant attendue pour les marques à la recherche d’opportunités de collaborer avec des stylistes et des talents après une période de sécheresse du tapis rouge induite par une pandémie. «Dès que les nominations ont été publiées, je recevais des courriels de marques disant:« Nous sommes là pour vous aider, nous sommes ouverts », dit Fisher. Ajoute Hartstein: «Les marques sont heureuses de nous soutenir, et heureuses de soutenir les talents parce que c’est ainsi qu’elles fonctionnent, quelle que soit la situation dans le monde.»

Et il y a aussi une lueur d’espoir pour les stylistes et les talents. «Personne n’est obligé de suivre un régime. Vous n’avez pas à vous soucier de la rupture des fermetures à glissière », plaisante Lincoln.