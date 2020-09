De la rédaction

Journal La Jornada

Mercredi 9 septembre 2020, p. 8

Le Festival international du film de Guanajuato (GIFF) rendra un hommage virtuel au réalisateur américain David Lynch à travers un avatar.

Dans le rendez-vous cinéma où seront présentés des films emblématiques du créateur tels que Eraserhead (1977) et Twin Peaks (1992). L’homme a reçu l’invitation avec beaucoup d’enthousiasme et encore plus lorsqu’il a vu la plateforme virtuelle, a expliqué la directrice du festival Sara Hoch lors d’une conférence, qui considère que ce sera un défi pour le cinéaste de 74 ans d’entrer dans la technologie de la réalité virtuelle.

L’auteur de Lost Highway sera en temps réel à travers la salle de classe virtuelle qui présente le festival avec un personnage d’avatar qui le représentera, et de loin il recevra l’emblématique Croix d’argent du festival, ainsi que la remise de la médaille d’argent de la cinémathèque de l’Université nationale autonome du Mexique (UNAM).

«Il va parler et partager ses sentiments, sa carrière et ce qu’il veut dire. Ce n’est pas une «classe de maître», mais il y aura une interaction et une brève session de questions et réponses avec le public et la presse », a déclaré Hoch.

Le festival se déroulera à travers l’espace virtuel, ouvert à l’ensemble du public, ainsi qu’en face-à-face avec des ciné-parcs, des cinémas aquatiques et des cinémas auxquels assisteront certains réalisateurs des films projetés pour répondre aux questions et commentaires du public qui rendez leur visite.

Cette année, le GIFF élargit ses horizons en atteignant les villes de l’État telles que Silao et Irapuato.

Cependant, ce 2020 ne sera pas dans le touriste San Miguel de Allende en raison des mesures que la ville a mises en œuvre en raison de la pandémie.

La sélection du festival est de 170 films exposés, 126 films en compétition de 52 pays (46 longs métrages et 124 courts métrages) dont 21 longs métrages et 41 courts métrages mexicains.